https://sputnik-georgia.ru/20220505/ochevidets-rasskazal-o-tom-kak-ukrainskiy-blokpost-obstrelyal-kolonnu-bezhentsev-266455451.html

Очевидец рассказал о том, как украинский блокпост обстрелял колонну беженцев

Очевидец рассказал о том, как украинский блокпост обстрелял колонну беженцев

Украинские боевики расстреляли колонну беженцев, следовавшую из Волчанска в Харьков, есть жертвы и раненые, сообщил агентству РИА Новости очевидец 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T18:20+0400

2022-05-05T18:20+0400

2022-05-05T18:31+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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По словам очевидца, трагедия произошла, когда колонна из 34 машин выехала на неподконтрольную России территорию и оказалась около поселка Старый Салтов. Ее обстреляли со стороны украинского блокпоста.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Очевидец рассказал о том, как украинский блокпост обстрелял колонну беженцев Украинские боевики расстреляли колонну беженцев, следовавшую из Волчанска в Харьков, есть жертвы и раненые, сообщил РИА Новости очевидец. По его словам, трагедия произошла, когда колонна из 34 машин выехала на неподконтрольную России территорию и оказалась около поселка Старый Салтов. Ее обстреляли со стороны украинского блокпоста. 2022-05-05T18:20+0400 true PT1M04S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, донбасс, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео