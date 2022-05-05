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Очевидец рассказал о том, как украинский блокпост обстрелял колонну беженцев
Очевидец рассказал о том, как украинский блокпост обстрелял колонну беженцев
Украинские боевики расстреляли колонну беженцев, следовавшую из Волчанска в Харьков, есть жертвы и раненые, сообщил агентству РИА Новости очевидец 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T18:20+0400
2022-05-05T18:20+0400
2022-05-05T18:31+0400
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По словам очевидца, трагедия произошла, когда колонна из 34 машин выехала на неподконтрольную России территорию и оказалась около поселка Старый Салтов. Ее обстреляли со стороны украинского блокпоста.
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Очевидец рассказал о том, как украинский блокпост обстрелял колонну беженцев
Украинские боевики расстреляли колонну беженцев, следовавшую из Волчанска в Харьков, есть жертвы и раненые, сообщил РИА Новости очевидец. По его словам, трагедия произошла, когда колонна из 34 машин выехала на неподконтрольную России территорию и оказалась около поселка Старый Салтов. Ее обстреляли со стороны украинского блокпоста.
2022-05-05T18:20+0400
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видео, мультимедиа, донбасс, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Очевидец рассказал о том, как украинский блокпост обстрелял колонну беженцев
18:20 05.05.2022 (обновлено: 18:31 05.05.2022)
Украинские боевики расстреляли колонну беженцев, следовавшую из Волчанска в Харьков, есть жертвы и раненые, сообщил агентству РИА Новости очевидец
По словам очевидца, трагедия произошла, когда колонна из 34 машин выехала на неподконтрольную России территорию и оказалась около поселка Старый Салтов. Ее обстреляли со стороны украинского блокпоста.