https://sputnik-georgia.ru/20220505/posle-smerti-nachinaetsya-vechnaya-zhizn--patriarkh-soboleznuet-seme-tsulukidze-266450542.html
"После смерти начинается вечная жизнь" – Патриарх соболезнует семье Цулукидзе
"После смерти начинается вечная жизнь" – Патриарх соболезнует семье Цулукидзе
Трагический случай произошел в Тбилиси в понедельник – двухлетний сын известного телеведущего разбился, упав с 10-го этажа дома 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T15:59+0400
2022-05-05T15:59+0400
2022-05-05T15:59+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II выразил соболезнования театроведу и телеведущему Николозу Цулукидзе, а также его супруге Текле Костава в связи с трагической гибелью их сына Киты Цулукидзе.Сын Николоза Цулукидзе скончался 2 мая ночью в Тбилиси, выпав из окна 10-этажного дома. Малышу было всего два года.По словам Патриарха, для крещеных детей, таких как Кита-Константинэ, после смерти начинается вечная жизнь."Я верю, что его бессмертная душа утвердится в святилище праведников и будет вашим помощником и защитником," – говорится в соболезновании Патриарха.Кита Цулукидзе был похоронен в четверг, 5 мая.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
николоз цулукидзе, грузия, новости, общество, тбилиси, католикос-патриарх всея грузии илия ii
"После смерти начинается вечная жизнь" – Патриарх соболезнует семье Цулукидзе
Трагический случай произошел в Тбилиси в понедельник – двухлетний сын известного телеведущего разбился, упав с 10-го этажа дома
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II выразил соболезнования театроведу и телеведущему Николозу Цулукидзе, а также его супруге Текле Костава в связи с трагической гибелью их сына Киты Цулукидзе.
Сын Николоза Цулукидзе скончался 2 мая ночью в Тбилиси, выпав из окна 10-этажного дома. Малышу было всего два года.
"Примите и от нас соболезнования и сострадание в связи с большой болью, которую вы испытываете из-за разлуки с ребенком. Но вы должны помнить, что эта разлука временна, что жизнь не заканчивается со смертью", – говорится в письме.
По словам Патриарха, для крещеных детей, таких как Кита-Константинэ, после смерти начинается вечная жизнь.
"Я верю, что его бессмертная душа утвердится в святилище праведников и будет вашим помощником и защитником," – говорится в соболезновании Патриарха.
Кита Цулукидзе был похоронен в четверг, 5 мая.