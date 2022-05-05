https://sputnik-georgia.ru/20220505/posle-smerti-nachinaetsya-vechnaya-zhizn--patriarkh-soboleznuet-seme-tsulukidze-266450542.html

"После смерти начинается вечная жизнь" – Патриарх соболезнует семье Цулукидзе

"После смерти начинается вечная жизнь" – Патриарх соболезнует семье Цулукидзе

Трагический случай произошел в Тбилиси в понедельник – двухлетний сын известного телеведущего разбился, упав с 10-го этажа дома 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T15:59+0400

2022-05-05T15:59+0400

2022-05-05T15:59+0400

николоз цулукидзе

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католикос-патриарх всея грузии илия ii

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II выразил соболезнования театроведу и телеведущему Николозу Цулукидзе, а также его супруге Текле Костава в связи с трагической гибелью их сына Киты Цулукидзе.Сын Николоза Цулукидзе скончался 2 мая ночью в Тбилиси, выпав из окна 10-этажного дома. Малышу было всего два года.По словам Патриарха, для крещеных детей, таких как Кита-Константинэ, после смерти начинается вечная жизнь."Я верю, что его бессмертная душа утвердится в святилище праведников и будет вашим помощником и защитником," – говорится в соболезновании Патриарха.Кита Цулукидзе был похоронен в четверг, 5 мая.

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николоз цулукидзе, грузия, новости, общество, тбилиси, католикос-патриарх всея грузии илия ii