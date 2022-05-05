https://sputnik-georgia.ru/20220505/prazdnovanie-9-maya-v-tbilisi-ne-proydet-u-mogily-neizvestnogo-soldata---video-266455159.html
В Тбилиси 9 Мая не будут отмечать у Могилы Неизвестного Солдата - видео
В Тбилиси 9 Мая не будут отмечать у Могилы Неизвестного Солдата - видео
Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, в этом году состоятся в парке Киквидзе - вместо парка Ваке, где расположен памятник Неизвестному Солдату. Подробнее ... 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T18:06+0400
2022-05-05T18:06+0400
2022-05-05T18:08+0400
видео
мультимедиа
9 мая
праздник 9 мая в тбилиси
день победы
видео-новости из грузии
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По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, в данный момент в парке Ваке продолжаются ремонтные работы. Они должны быть завершены в течение 12 месяцев, и в 2023 году в этом парке снова будут проводится торжественные мероприятия, посвященные 9 Мая. “Из-за ремонтных работ в парке Ваке сейчас традиционная встреча с ветеранами пройдет в Парке культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе, который отремонтирован и обновлен”, - сказал Каладзе на заседании городского правительства.Парк в Вакийском районе Тбилиси был построен в 1946 году на месте бывшего пустыря. Его назвали Парком Победы. После развала СССР парк переименовали. В 2017 году территория парка расширилась, он получил статус памятника культурного наследия.В парке находится мемориал, посвященный Победе над фашизмом в 1945 году, и Могила Неизвестного Солдата. Этот парк - одно из популярных мест отдыха жителей Тбилиси, а также традиционное место встреч ветеранов Второй Мировой войны 9 мая.
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видео, мультимедиа, 9 мая, праздник 9 мая в тбилиси, день победы, видео-новости из грузии, видео
В Тбилиси 9 Мая не будут отмечать у Могилы Неизвестного Солдата - видео
18:06 05.05.2022 (обновлено: 18:08 05.05.2022)
Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, в этом году состоятся в парке Киквидзе - вместо парка Ваке, где расположен памятник Неизвестному Солдату. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия
По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, в данный момент в парке Ваке продолжаются ремонтные работы. Они должны быть завершены в течение 12 месяцев, и в 2023 году в этом парке снова будут проводится торжественные мероприятия, посвященные 9 Мая.
“Из-за ремонтных работ в парке Ваке сейчас традиционная встреча с ветеранами пройдет в Парке культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе, который отремонтирован и обновлен”, - сказал Каладзе на заседании городского правительства.
Парк в Вакийском районе Тбилиси был построен в 1946 году на месте бывшего пустыря. Его назвали Парком Победы. После развала СССР парк переименовали. В 2017 году территория парка расширилась, он получил статус памятника культурного наследия.
В парке находится мемориал, посвященный Победе над фашизмом в 1945 году, и Могила Неизвестного Солдата. Этот парк - одно из популярных мест отдыха жителей Тбилиси, а также традиционное место встреч ветеранов Второй Мировой войны 9 мая.