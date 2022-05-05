https://sputnik-georgia.ru/20220505/prazdnovanie-9-maya-v-tbilisi-ne-proydet-u-mogily-neizvestnogo-soldata---video-266455159.html

В Тбилиси 9 Мая не будут отмечать у Могилы Неизвестного Солдата - видео

В Тбилиси 9 Мая не будут отмечать у Могилы Неизвестного Солдата - видео

Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, в этом году состоятся в парке Киквидзе - вместо парка Ваке, где расположен памятник Неизвестному Солдату. Подробнее ... 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T18:06+0400

2022-05-05T18:06+0400

2022-05-05T18:08+0400

видео

мультимедиа

9 мая

праздник 9 мая в тбилиси

день победы

видео-новости из грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/05/266455130_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6921dc47c29359748afd9c4313228ae4.jpg

По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, в данный момент в парке Ваке продолжаются ремонтные работы. Они должны быть завершены в течение 12 месяцев, и в 2023 году в этом парке снова будут проводится торжественные мероприятия, посвященные 9 Мая. “Из-за ремонтных работ в парке Ваке сейчас традиционная встреча с ветеранами пройдет в Парке культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе, который отремонтирован и обновлен”, - сказал Каладзе на заседании городского правительства.Парк в Вакийском районе Тбилиси был построен в 1946 году на месте бывшего пустыря. Его назвали Парком Победы. После развала СССР парк переименовали. В 2017 году территория парка расширилась, он получил статус памятника культурного наследия.В парке находится мемориал, посвященный Победе над фашизмом в 1945 году, и Могила Неизвестного Солдата. Этот парк - одно из популярных мест отдыха жителей Тбилиси, а также традиционное место встреч ветеранов Второй Мировой войны 9 мая.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, 9 мая, праздник 9 мая в тбилиси, день победы, видео-новости из грузии, видео