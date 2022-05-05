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Российские ученые создали проект робота для добычи воды на Луне
Российские ученые создали проект робота для добычи воды на Луне
Для обеспечения водой обитаемой лунной станции понадобится группировка из 3-10 таких роботов 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T17:01+0400
2022-05-05T17:01+0400
луна
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Российские ученые создали проект робота, который может добывать воду из грунта Луны, что позволит обеспечивать водой будущую лунную станцию и заправку ракетных двигателей, пишет РИА Новости.Это удалось сделать ученым Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (КИ), следует из документа, опубликованного специалистами научного центра на сайте Роспатента.Описывая целесообразность изобретения, исследователи отмечают, что в нынешних российских и зарубежных проектах луноходов не предусмотрена функция добычи воды из реголита, замерзших кусков льда и других видов лунного грунта.Между тем, как утверждают специалисты КИ, предложенный ими робот будет способен обеспечить водой лунную станцию, а также вести дозаправку ракет, в том числе c многоразовым ядерным ракетным двигателем.Ожидается, что масса перспективного лунохода составит примерно 1,4 тонны, длина - до 4 метров, ширина до 2 метров. В состав комплекса входят колесное шасси 8х8 с накопителем энергии и системой управления, теплоизолированная емкость для сбора воды и контейнер для ее испарения из грунта, фреза, а также концентратор солнечных лучей и солнечная батарея.Исследователи утверждают, что для снабжения водой обитаемой лунной станции и/или заправки прилетающих на Луну ракет понадобится группировка из 3-10 таких роботов. Отмечается, что управление луноходами может вестись с Земли или окололунной орбитальной станции.
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луна, наука, в мире, новости, россия

Российские ученые создали проект робота для добычи воды на Луне

17:01 05.05.2022
© AP Photo / Mark BakerЛунное затмение над Австралией
Лунное затмение над Австралией - Sputnik Грузия, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Mark Baker
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Для обеспечения водой обитаемой лунной станции понадобится группировка из 3-10 таких роботов
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Российские ученые создали проект робота, который может добывать воду из грунта Луны, что позволит обеспечивать водой будущую лунную станцию и заправку ракетных двигателей, пишет РИА Новости.
Это удалось сделать ученым Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (КИ), следует из документа, опубликованного специалистами научного центра на сайте Роспатента.
Описывая целесообразность изобретения, исследователи отмечают, что в нынешних российских и зарубежных проектах луноходов не предусмотрена функция добычи воды из реголита, замерзших кусков льда и других видов лунного грунта.
© photo : NASA's Goddard Space Flight CenterЮжный полюс Луны
Южный полюс Луны - Sputnik Грузия, 1920, 05.05.2022
Южный полюс Луны
© photo : NASA's Goddard Space Flight Center
Между тем, как утверждают специалисты КИ, предложенный ими робот будет способен обеспечить водой лунную станцию, а также вести дозаправку ракет, в том числе c многоразовым ядерным ракетным двигателем.
Ожидается, что масса перспективного лунохода составит примерно 1,4 тонны, длина - до 4 метров, ширина до 2 метров. В состав комплекса входят колесное шасси 8х8 с накопителем энергии и системой управления, теплоизолированная емкость для сбора воды и контейнер для ее испарения из грунта, фреза, а также концентратор солнечных лучей и солнечная батарея.
Исследователи утверждают, что для снабжения водой обитаемой лунной станции и/или заправки прилетающих на Луну ракет понадобится группировка из 3-10 таких роботов. Отмечается, что управление луноходами может вестись с Земли или окололунной орбитальной станции.
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