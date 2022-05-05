https://sputnik-georgia.ru/20220505/rossiyskie-uchenye-sozdali-proekt-robota-dlya-dobychi-vody-na-lune-266453164.html

Российские ученые создали проект робота для добычи воды на Луне

Российские ученые создали проект робота для добычи воды на Луне

Для обеспечения водой обитаемой лунной станции понадобится группировка из 3-10 таких роботов 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T17:01+0400

2022-05-05T17:01+0400

2022-05-05T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Российские ученые создали проект робота, который может добывать воду из грунта Луны, что позволит обеспечивать водой будущую лунную станцию и заправку ракетных двигателей, пишет РИА Новости.Это удалось сделать ученым Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (КИ), следует из документа, опубликованного специалистами научного центра на сайте Роспатента.Описывая целесообразность изобретения, исследователи отмечают, что в нынешних российских и зарубежных проектах луноходов не предусмотрена функция добычи воды из реголита, замерзших кусков льда и других видов лунного грунта.Между тем, как утверждают специалисты КИ, предложенный ими робот будет способен обеспечить водой лунную станцию, а также вести дозаправку ракет, в том числе c многоразовым ядерным ракетным двигателем.Ожидается, что масса перспективного лунохода составит примерно 1,4 тонны, длина - до 4 метров, ширина до 2 метров. В состав комплекса входят колесное шасси 8х8 с накопителем энергии и системой управления, теплоизолированная емкость для сбора воды и контейнер для ее испарения из грунта, фреза, а также концентратор солнечных лучей и солнечная батарея.Исследователи утверждают, что для снабжения водой обитаемой лунной станции и/или заправки прилетающих на Луну ракет понадобится группировка из 3-10 таких роботов. Отмечается, что управление луноходами может вестись с Земли или окололунной орбитальной станции.

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луна, наука, в мире, новости, россия