https://sputnik-georgia.ru/20220505/rukovodstvo-ids-borzhomi-nachalo-protsess-reorganizatsii-266446366.html

Компания "Боржоми" начала увольнять сотрудников

Компания "Боржоми" начала увольнять сотрудников

Сейчас компания делает все возможное, чтобы остаться на плаву и максимально сохранить рабочие места, отмечают в IDS Боржоми 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T13:26+0400

2022-05-05T13:26+0400

2022-05-05T14:31+0400

боржоми

"боржоми"

новости

грузия

экономика грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/04/266431615_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_168dea4d63074f2a8b0c45aa57275e6e.jpg

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Руководство компании IDS Borjomi заявило о расторжении трудовых договоров с 49 работниками заводов.На двух заводах по разливу воды "Боржоми" были трудоустроены 685 человек. В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Работникам были предложены новые условия.При этом подчеркивается, что главная задача IDS Borjomi - "остаться на плаву и максимально сохранить рабочие места"."В сложившейся ситуации мы были вынуждены внести изменения в договоры с работниками, так как компания больше не может себе позволить оплачивать вынужденный отгул на 100%", - сказано в заявлении.Накануне сотрудники IDS Borjomi вышли на акцию во дворе компании в городе Боржоми и выступили против новых трудовых контрактов. По словам участников акции, они бы подписали контракты, но им нужны гарантии сохранения рабочих мест и определения срока нового контракта на три месяца. Ожидается, что уже сегодня руководство и работники компании "IDS Borjomi" сядут за стол переговоров. По информации Профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности, уже укомплектована рабочая группа. Если в течение 21 дня стороны не придут к соглашению, сотрудники компании обещают начать забастовку.Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод. На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва).Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие.С 2013 года 60% контрольного пакета акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.

боржоми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

боржоми, "боржоми", новости, грузия, экономика грузии