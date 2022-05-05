https://sputnik-georgia.ru/20220505/shkolnikam-v-gruzii-zaprescheno-ezdit-na-ekskursii-s-nochevkoy-266456232.html
Школьникам в Грузии запрещено ездить на экскурсии с ночевкой
Школьникам в Грузии запрещено ездить на экскурсии с ночевкой
Среди совершеннолетних лиц минимум один человек должен иметь навыки оказания первой медицинской помощи 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T19:23+0400
2022-05-05T19:23+0400
2022-05-05T19:23+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Школьников в Грузии разрешено возить только на однодневные экскурсии, и при этом расстояние от школы не должно быть более 150 километров, говорится в сообщении министерства образования и науки страны.Помимо этого, министерство образования дает рекомендацию школам, чтобы экскурсии не проходили в таких местах, где поблизости есть реки и водоемы, также опасные в плане оползней территории и другие незащищенные места.Среди совершеннолетних лиц минимум один человек должен иметь навыки оказания первой медицинской помощи.Организатор также должен изложить, какие мероприятия будут запланированы на экскурсии, где и когда она состоится. Директор должен ознакомиться с информацией и принять решение о разрешении или запрете проведения экскурсии.Организатор должен иметь письменное разрешение родителя об участии ученика в экскурсии, если его не будет сопровождать кто-нибудь из родных. Организатор экскурсии также должен иметь данные учеников и родителей, в том числе владеть информацией о возможных специальных нуждах учащихся.Нельзя использовать транспортное средство, у которого не пройден техосмотр. В транспортном средстве должна быть аптечка для оказания первичной медицинской помощи. Санитарные условия должны быть соблюдены при хранении продуктов питания в транспорте.Школьные экскурсии в Грузии станут безопаснее: новые правила для автобусов >>Летом прошлого года 14-летний подросток погиб на западе Грузии во время школьной экскурсии. Случай произошел на Шаорском водохранилище в Амбролаурском муниципалитете (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Мальчик забрался на скалу, чтобы сделать фото, но оступился и упал в воду.Несчастный случай на экскурсии произошел и в июне 2019 году в Кинцвиси (регион Шида Картли). Учительница упала со скалы и скончалась на месте. Трагедия произошла и в июне 2018 года, когда микроавтобус упал в ущелье, в результате чего погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетний.Учительница тбилисской школы погибла на экскурсии >>После этих трагических случаев Минобразования приняло решение ужесточить правила проведения экскурсии и разработало необходимые рекомендации для школ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, образование в грузии, экскурсия
Школьникам в Грузии запрещено ездить на экскурсии с ночевкой
Среди совершеннолетних лиц минимум один человек должен иметь навыки оказания первой медицинской помощи
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Школьников в Грузии разрешено возить только на однодневные экскурсии, и при этом расстояние от школы не должно быть более 150 километров, говорится в сообщении министерства образования и науки страны.
Помимо этого, министерство образования дает рекомендацию школам, чтобы экскурсии не проходили в таких местах, где поблизости есть реки и водоемы, также опасные в плане оползней территории и другие незащищенные места.
Среди совершеннолетних лиц минимум один человек должен иметь навыки оказания первой медицинской помощи.
Организатор экскурсии несет ответственность за безопасность учеников. Он должен предоставить не менее чем за десять дней до экскурсии документ, подтверждающий исправность транспорта, копию удостоверения личности водителя и его права.
Организатор также должен изложить, какие мероприятия будут запланированы на экскурсии, где и когда она состоится. Директор должен ознакомиться с информацией и принять решение о разрешении или запрете проведения экскурсии.
Организатор должен иметь письменное разрешение родителя об участии ученика в экскурсии, если его не будет сопровождать кто-нибудь из родных. Организатор экскурсии также должен иметь данные учеников и родителей, в том числе владеть информацией о возможных специальных нуждах учащихся.
Нельзя использовать транспортное средство, у которого не пройден техосмотр. В транспортном средстве должна быть аптечка для оказания первичной медицинской помощи. Санитарные условия должны быть соблюдены при хранении продуктов питания в транспорте.
Летом прошлого года 14-летний подросток погиб на западе Грузии во время школьной экскурсии. Случай произошел на Шаорском водохранилище в Амбролаурском муниципалитете (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Мальчик забрался на скалу, чтобы сделать фото, но оступился и упал в воду.
Несчастный случай на экскурсии произошел и в июне 2019 году в Кинцвиси (регион Шида Картли). Учительница упала со скалы и скончалась на месте. Трагедия произошла и в июне 2018 года, когда микроавтобус упал в ущелье, в результате чего погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетний.
После этих трагических случаев Минобразования приняло решение ужесточить правила проведения экскурсии и разработало необходимые рекомендации для школ.