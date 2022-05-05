https://sputnik-georgia.ru/20220505/shkolnikam-v-gruzii-zaprescheno-ezdit-na-ekskursii-s-nochevkoy-266456232.html

Школьникам в Грузии запрещено ездить на экскурсии с ночевкой

Школьникам в Грузии запрещено ездить на экскурсии с ночевкой

Среди совершеннолетних лиц минимум один человек должен иметь навыки оказания первой медицинской помощи 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T19:23+0400

2022-05-05T19:23+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Школьников в Грузии разрешено возить только на однодневные экскурсии, и при этом расстояние от школы не должно быть более 150 километров, говорится в сообщении министерства образования и науки страны.Помимо этого, министерство образования дает рекомендацию школам, чтобы экскурсии не проходили в таких местах, где поблизости есть реки и водоемы, также опасные в плане оползней территории и другие незащищенные места.Среди совершеннолетних лиц минимум один человек должен иметь навыки оказания первой медицинской помощи.Организатор также должен изложить, какие мероприятия будут запланированы на экскурсии, где и когда она состоится. Директор должен ознакомиться с информацией и принять решение о разрешении или запрете проведения экскурсии.Организатор должен иметь письменное разрешение родителя об участии ученика в экскурсии, если его не будет сопровождать кто-нибудь из родных. Организатор экскурсии также должен иметь данные учеников и родителей, в том числе владеть информацией о возможных специальных нуждах учащихся.Нельзя использовать транспортное средство, у которого не пройден техосмотр. В транспортном средстве должна быть аптечка для оказания первичной медицинской помощи. Санитарные условия должны быть соблюдены при хранении продуктов питания в транспорте.Школьные экскурсии в Грузии станут безопаснее: новые правила для автобусов >>Летом прошлого года 14-летний подросток погиб на западе Грузии во время школьной экскурсии. Случай произошел на Шаорском водохранилище в Амбролаурском муниципалитете (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Мальчик забрался на скалу, чтобы сделать фото, но оступился и упал в воду.Несчастный случай на экскурсии произошел и в июне 2019 году в Кинцвиси (регион Шида Картли). Учительница упала со скалы и скончалась на месте. Трагедия произошла и в июне 2018 года, когда микроавтобус упал в ущелье, в результате чего погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетний.Учительница тбилисской школы погибла на экскурсии >>После этих трагических случаев Минобразования приняло решение ужесточить правила проведения экскурсии и разработало необходимые рекомендации для школ.

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грузия, новости, общество, образование в грузии, экскурсия