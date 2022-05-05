https://sputnik-georgia.ru/20220505/stalo-izvestno-kto-obyavit-na-evrovidenii---2022-bally-ot-gruzii-266442166.html

Стало известно, кто объявит на "Евровидении - 2022" баллы от Грузии

Стало известно, кто объявит на "Евровидении - 2022" баллы от Грузии

Песенный конкурс "Евровидение - 2022" пройдет 10, 12 и 14 мая в итальянском Турине 05.05.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Певица и ведущая утренней программы Первого канала Грузии Элене Каландадзе объявит баллы, написанные грузинскими членами жюри, на международном конкурсе песни "Евровидение - 2022".Каландадзе 14 мая присоединится к прямому эфиру финала конкурса, чтобы объявить баллы, которые грузинские члены жюри присудят той или иной стране.Элене Каландадзе была ведущей "Детского Евровидения - 2017", проходившего в Грузии. В 2019 году вела прямую трансляцию "Евровидения" на Первом канале, а в 2020-м – "Детского Евровидения". Она также была одной из бэк-вокалисток Сопо Нижарадзе на "Евровидении - 2010 года".Грузию в этом году на конкурсе представит группа Circus Mircus с песней Lock Me In.С момента своего основания группа выпустила десять музыкальных клипов в самых разных жанрах. Члены группы говорят, что Circus Mircus – это движение, которое объединяет десятки профессионалов из разных областей для создания беспрецедентного аудиовизуального опыта.Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды – Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 40 стран.Песенный конкурс "Евровидение - 2022" пройдет 10, 12 и 14 мая.

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грузия, евровидение, евровидение 2022, культура, новости, италия