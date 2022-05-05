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Сторонников Саакашвили задержали на акции протеста в центре Тбилиси - видео
Сторонников Саакашвили задержали на акции протеста в центре Тбилиси - видео
Сторонники Саакашвили были задержаны во время акции протеста у здания правительства в Тбилиси в четверг. Смотрите в видео Sputnik Грузия с места событий, как... 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T21:12+0400
2022-05-05T21:12+0400
2022-05-05T21:26+0400
видео
мультимедиа
возвращение и арест саакашвили
оппозиция
акции протеста
видео-новости из грузии
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Активисты и сторонники "Единого Нацдвижения" собрались вечером в четверг у правительственной канцелярии Грузии в поддержку Михаила Саакашвили после того, как его семья анонсировала перманентные акции с требованием перевести заключенного экс-президента на лечение за границу.
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видео, мультимедиа, возвращение и арест саакашвили, оппозиция, акции протеста, видео-новости из грузии, видео
Сторонников Саакашвили задержали на акции протеста в центре Тбилиси - видео
21:12 05.05.2022 (обновлено: 21:26 05.05.2022)
Сторонники Саакашвили были задержаны во время акции протеста у здания правительства в Тбилиси в четверг. Смотрите в видео Sputnik Грузия с места событий, как полиция произвела арест
Активисты и сторонники "Единого Нацдвижения" собрались вечером в четверг у правительственной канцелярии Грузии в поддержку Михаила Саакашвили после того, как его семья анонсировала перманентные акции с требованием перевести заключенного экс-президента на лечение за границу.