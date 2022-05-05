https://sputnik-georgia.ru/20220505/storonnikov-saakashvili-zaderzhali-na-aktsii-protesta-v-tsentre-tbilisi---video-266458396.html

Сторонников Саакашвили задержали на акции протеста в центре Тбилиси - видео

Сторонников Саакашвили задержали на акции протеста в центре Тбилиси - видео

Сторонники Саакашвили были задержаны во время акции протеста у здания правительства в Тбилиси в четверг. Смотрите в видео Sputnik Грузия с места событий, как... 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T21:12+0400

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видео

мультимедиа

возвращение и арест саакашвили

оппозиция

акции протеста

видео-новости из грузии

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Активисты и сторонники "Единого Нацдвижения" собрались вечером в четверг у правительственной канцелярии Грузии в поддержку Михаила Саакашвили после того, как его семья анонсировала перманентные акции с требованием перевести заключенного экс-президента на лечение за границу.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, возвращение и арест саакашвили, оппозиция, акции протеста, видео-новости из грузии, видео