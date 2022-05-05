https://sputnik-georgia.ru/20220505/tbilisskiy-aeroport-smozhet-prinimat-bolshe-samoletov--266459807.html
Тбилисский аэропорт сможет принимать больше самолетов
Тбилисский аэропорт сможет принимать больше самолетов
На территории аэропорта была построена дополнительная полоса и площадка для разворота самолетов 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T22:42+0400
2022-05-05T22:42+0400
2022-05-05T22:56+0400
грузия
новости
экономика
леван давиташвили
тбилисский международный аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0a/263487860_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_889bc6b00ded142ad08bde63cbf8bad5.jpg
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Тбилисский международный аэропорт сможет принимать самолеты большого размера благодаря реконструкции, сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии. По данным пресс-службы, на территории аэропорта была построена дополнительная полоса и площадка для разворота самолетов, таким образом число полос для маневров увеличилось до шести. По словам министра экономики Левана Давиташвили, теперь Грузия сможет принимать большие грузовые самолеты и развиваться в этом направлении.В 2021 году через Тбилисский международный аэропорт было перевезено 18,4 тысячи тонн грузов. Пик грузоперевозок пришелся на 2016 год, когда объем грузов достигал 34 тысяч тонн.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0a/263487860_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_14f46abc340aa675ca4500c400e3d6a1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, леван давиташвили, тбилисский международный аэропорт
Тбилисский аэропорт сможет принимать больше самолетов
22:42 05.05.2022 (обновлено: 22:56 05.05.2022)
На территории аэропорта была построена дополнительная полоса и площадка для разворота самолетов
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Тбилисский международный аэропорт сможет принимать самолеты большого размера благодаря реконструкции, сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии.
По данным пресс-службы, на территории аэропорта была построена дополнительная полоса и площадка для разворота самолетов, таким образом число полос для маневров увеличилось до шести.
По словам министра экономики Левана Давиташвили, теперь Грузия сможет принимать большие грузовые самолеты и развиваться в этом направлении.
"К Тбилисскому международному аэропорту растет интерес инвесторов с точки зрения развития авиагрузовых перевозок. У нашей страны есть потенциал развивать грузовые перевозки, а Тбилисский международный аэропорт сможет выполнять роль хаба", - сказал Давиташвили.
В 2021 году через Тбилисский международный аэропорт было перевезено 18,4 тысячи тонн грузов. Пик грузоперевозок пришелся на 2016 год, когда объем грузов достигал 34 тысяч тонн.