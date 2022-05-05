https://sputnik-georgia.ru/20220505/tbilisskiy-aeroport-smozhet-prinimat-bolshe-samoletov--266459807.html

Тбилисский аэропорт сможет принимать больше самолетов

Тбилисский аэропорт сможет принимать больше самолетов

На территории аэропорта была построена дополнительная полоса и площадка для разворота самолетов 05.05.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

экономика

леван давиташвили

тбилисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Тбилисский международный аэропорт сможет принимать самолеты большого размера благодаря реконструкции, сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии. По данным пресс-службы, на территории аэропорта была построена дополнительная полоса и площадка для разворота самолетов, таким образом число полос для маневров увеличилось до шести. По словам министра экономики Левана Давиташвили, теперь Грузия сможет принимать большие грузовые самолеты и развиваться в этом направлении.В 2021 году через Тбилисский международный аэропорт было перевезено 18,4 тысячи тонн грузов. Пик грузоперевозок пришелся на 2016 год, когда объем грузов достигал 34 тысяч тонн.

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, тбилисский международный аэропорт