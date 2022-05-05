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Украина хочет открытия второго фронта в Грузии – президент

Украина хочет открытия второго фронта в Грузии – президент

Украинцы требуют все больше и больше от своих партнеров, не только от Грузии, заявила Зурабишвили 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T17:18+0400

2022-05-05T17:18+0400

2022-05-05T17:45+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Украина требует от Грузии поставки оружия и открытия второго фронта, заявила президент страны Саломе Зурабишвили в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.Представители официального Киева не раз критиковали правительство Грузии за отказ вводить санкций против России. Периодически слышны обвинения, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды по территории Грузии, а также что Грузия не занимает такой же однозначной позиции, как страны ЕС и США."Украинцы требуют все больше и больше от своих партнеров, не только от Грузии. Они использовали грубые слова в адрес разных партнеров… Так что, да, они хотят поставок оружия от Грузии, а также открытия в Грузии второго фронта. Все это невозможно", - заявила Зурабишвили.Как отметила глава грузинского государства, правительство страны ведет себя более реалистично, учитывая, что на данном этапе может сделать Грузия.При этом президент отметила, что Грузия полностью соблюдает режим санкций."Возможно, заявления правительства были немножко противоречивыми, чтобы не быть провокационными. Но фактически Грузия полностью соблюдает режим санкций, и сейчас мы видим его влияние на внутреннюю экономику. Мы полностью разделяем все международные санкции", - отметила президент.Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" объясняет решение не вводить двусторонние санкции против России тем, что от этого пострадает только сама Грузия. Между тем, власти Грузии оказывают Украине гуманитарную и политическую поддержку.Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начала расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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грузия, новости, политика, украина, россия, саломе зурабишвили , обострение ситуации вокруг украины 2022