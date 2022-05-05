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В Грузии сельским школам подарят музыкальные инструменты
В Грузии сельским школам подарят музыкальные инструменты
Всего будет закуплено более сотни инструментов для пополнения инструментального фонда музыкальных школ регионов страны 05.05.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило проекты-победители конкурса "Обновление инструментов в музыкальных школах".Ведомство опубликовало полный список проектов-победителей, среди них:Всего будет закуплено 105 инструментов для пополнения инструментального фонда музыкальных школ в одиннадцати муниципальных музыкальных школах семи регионов для содействия учебно-творческого процесса. Общий бюджет конкурса составил 400 тысяч лари (132,3 тысячи долларов).Отмечается, что в 2021 году министерство культуры в рамках того же конкурса профинансировало 13 организаций в 6 регионах и закупило 160 новых инструментов.Подчеркивается, что проведение подобных конкурсах важно, поскольку подавляющее большинство школ не приобретали новые инструменты с 1970-х годов. Следовательно, школы испытывают острую нехватку музыкальных инструментов, что создает серьезные проблемы в процессе обучения.
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музыка, новости, грузия, культура, ланчхути, сенаки, кутаиси, министерство культуры, спорта и молодежи грузии

В Грузии сельским школам подарят музыкальные инструменты

08:01 05.05.2022
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкСтаринный рояль
Старинный рояль - Sputnik Грузия, 1920, 05.05.2022
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
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Всего будет закуплено более сотни инструментов для пополнения инструментального фонда музыкальных школ регионов страны
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило проекты-победители конкурса "Обновление инструментов в музыкальных школах".
Ведомство опубликовало полный список проектов-победителей, среди них:
1.
"Обновление инструментов в музыкальных школах Ланчхути и Супса, исполнитель – Объединение школ искусств Ланчхутского муниципалитета. Приобретаемые инструменты: рояль – 2, фортепиано – 4, скрипка – 4, классическая гитара (шестиструнная) – 2. Все 12 инструментов будут поровну распределены в музыкальных школах Ланчхути и Супса.
2.
"Приобретение инструментов для Ниноцминдской музыкальной школы", исполнитель – Ниноцминдская музыкальная школа. Приобретаемые инструменты: рояль – 1, фортепиано – 2.
3.
"Обновление инструментов секции изучения эстрадных инструментов", исполнитель – Культурный центр муниципалитета Сенаки. Приобретаемые инструменты: электрический синтезатор – 1.
4.
"Приобретение дефицитных духовых инструментов для Кутаисского центрального музыкального учреждения и музыкальных школ", исполнитель – Ассоциация учреждений культуры, искусства, образования города Кутаиси. Приобретаемые инструменты: флейта, кларнет, саксофон, валторна, труба, тромбон. Всего 18 инструментов для 5 школ, входящих в объединение.
5.
"Обновление рояля в музыкальной школе Хашури", исполнитель – Объединение внешкольных художественных учебных заведений Хашурского муниципалитета. Приобретаемый инструмент: рояль для концертного зала Хашурской музыкальной школы – 1.
6.
"Музыка для нашего будущего", исполнитель – Культурно-образовательный центр Душетского муниципалитета. Приобретаемые инструменты – 9 фортепиано для трех музыкальных школ Душетского муниципалитета в Пасанаури, Жинвали и Душети.
7.
"Обновление инструментов в музыкальной школе", исполнитель – Художественная школа при школе им. А. Хорава (Поти). Приобретаемые инструменты: Азиатская басовая гармонь – 1, саксофон – 10, труба – 10, флейта – 4, кларнет – 10, виолончель – 10 (всего 45 инструментов). В результате приобретения указанных инструментов в школе будет восстановлено отделение духовых инструментов.
8.
"Обновление инструментов в музыкальных школах", исполнитель – Объединение школ культуры и искусств (Каспи). Приобретаемые инструменты: рояль – 2, фортепиано – 10. Для школ, входящих в Объединение музыкальных школ города Каспи.
9.
"Обновление музыкального инвентаря для развития сферы музыки и искусства в Сигнахском муниципалитете", исполнитель – Объединение музыкальных (художественных) школ Сигнахского муниципалитета. Приобретаемые инструменты – 2 рояля.
10.
"Обновление инструментов в Музыкальной школе имени Реваза Лагидзе в Батуми". Исполнитель – Музыкальная школа имени Реваза Лагидзе. Приобретаемый инструмент – 1 рояль.
11.
"Приобретение для Художественной школы Эльдара муниципалитета Зестафони". Исполнитель – Художественная школа Эльдара Шаламберидзе муниципалитета Зестапони. Приобретаемый инструмент – 1 рояль.
Всего будет закуплено 105 инструментов для пополнения инструментального фонда музыкальных школ в одиннадцати муниципальных музыкальных школах семи регионов для содействия учебно-творческого процесса.
Общий бюджет конкурса составил 400 тысяч лари (132,3 тысячи долларов).
Отмечается, что в 2021 году министерство культуры в рамках того же конкурса профинансировало 13 организаций в 6 регионах и закупило 160 новых инструментов.
Подчеркивается, что проведение подобных конкурсах важно, поскольку подавляющее большинство школ не приобретали новые инструменты с 1970-х годов. Следовательно, школы испытывают острую нехватку музыкальных инструментов, что создает серьезные проблемы в процессе обучения.
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