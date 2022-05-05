https://sputnik-georgia.ru/20220505/v-gruzii-selskim-shkolam-podaryat-muzykalnye-instrumenty-266428538.html

В Грузии сельским школам подарят музыкальные инструменты

В Грузии сельским школам подарят музыкальные инструменты

Всего будет закуплено более сотни инструментов для пополнения инструментального фонда музыкальных школ регионов страны 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T08:01+0400

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кутаиси

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило проекты-победители конкурса "Обновление инструментов в музыкальных школах".Ведомство опубликовало полный список проектов-победителей, среди них:Всего будет закуплено 105 инструментов для пополнения инструментального фонда музыкальных школ в одиннадцати муниципальных музыкальных школах семи регионов для содействия учебно-творческого процесса. Общий бюджет конкурса составил 400 тысяч лари (132,3 тысячи долларов).Отмечается, что в 2021 году министерство культуры в рамках того же конкурса профинансировало 13 организаций в 6 регионах и закупило 160 новых инструментов.Подчеркивается, что проведение подобных конкурсах важно, поскольку подавляющее большинство школ не приобретали новые инструменты с 1970-х годов. Следовательно, школы испытывают острую нехватку музыкальных инструментов, что создает серьезные проблемы в процессе обучения.

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музыка, новости, грузия, культура, ланчхути, сенаки, кутаиси, министерство культуры, спорта и молодежи грузии