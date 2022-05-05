В Грузии сельским школам подарят музыкальные инструменты
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Всего будет закуплено более сотни инструментов для пополнения инструментального фонда музыкальных школ регионов страны
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило проекты-победители конкурса "Обновление инструментов в музыкальных школах".
Ведомство опубликовало полный список проектов-победителей, среди них:
1."Обновление инструментов в музыкальных школах Ланчхути и Супса, исполнитель – Объединение школ искусств Ланчхутского муниципалитета. Приобретаемые инструменты: рояль – 2, фортепиано – 4, скрипка – 4, классическая гитара (шестиструнная) – 2. Все 12 инструментов будут поровну распределены в музыкальных школах Ланчхути и Супса.
2."Приобретение инструментов для Ниноцминдской музыкальной школы", исполнитель – Ниноцминдская музыкальная школа. Приобретаемые инструменты: рояль – 1, фортепиано – 2.
3."Обновление инструментов секции изучения эстрадных инструментов", исполнитель – Культурный центр муниципалитета Сенаки. Приобретаемые инструменты: электрический синтезатор – 1.
4."Приобретение дефицитных духовых инструментов для Кутаисского центрального музыкального учреждения и музыкальных школ", исполнитель – Ассоциация учреждений культуры, искусства, образования города Кутаиси. Приобретаемые инструменты: флейта, кларнет, саксофон, валторна, труба, тромбон. Всего 18 инструментов для 5 школ, входящих в объединение.
5."Обновление рояля в музыкальной школе Хашури", исполнитель – Объединение внешкольных художественных учебных заведений Хашурского муниципалитета. Приобретаемый инструмент: рояль для концертного зала Хашурской музыкальной школы – 1.
6."Музыка для нашего будущего", исполнитель – Культурно-образовательный центр Душетского муниципалитета. Приобретаемые инструменты – 9 фортепиано для трех музыкальных школ Душетского муниципалитета в Пасанаури, Жинвали и Душети.
7."Обновление инструментов в музыкальной школе", исполнитель – Художественная школа при школе им. А. Хорава (Поти). Приобретаемые инструменты: Азиатская басовая гармонь – 1, саксофон – 10, труба – 10, флейта – 4, кларнет – 10, виолончель – 10 (всего 45 инструментов). В результате приобретения указанных инструментов в школе будет восстановлено отделение духовых инструментов.
8."Обновление инструментов в музыкальных школах", исполнитель – Объединение школ культуры и искусств (Каспи). Приобретаемые инструменты: рояль – 2, фортепиано – 10. Для школ, входящих в Объединение музыкальных школ города Каспи.
9."Обновление музыкального инвентаря для развития сферы музыки и искусства в Сигнахском муниципалитете", исполнитель – Объединение музыкальных (художественных) школ Сигнахского муниципалитета. Приобретаемые инструменты – 2 рояля.
10."Обновление инструментов в Музыкальной школе имени Реваза Лагидзе в Батуми". Исполнитель – Музыкальная школа имени Реваза Лагидзе. Приобретаемый инструмент – 1 рояль.
11."Приобретение для Художественной школы Эльдара муниципалитета Зестафони". Исполнитель – Художественная школа Эльдара Шаламберидзе муниципалитета Зестапони. Приобретаемый инструмент – 1 рояль.
Всего будет закуплено 105 инструментов для пополнения инструментального фонда музыкальных школ в одиннадцати муниципальных музыкальных школах семи регионов для содействия учебно-творческого процесса.
Общий бюджет конкурса составил 400 тысяч лари (132,3 тысячи долларов).
Отмечается, что в 2021 году министерство культуры в рамках того же конкурса профинансировало 13 организаций в 6 регионах и закупило 160 новых инструментов.
Подчеркивается, что проведение подобных конкурсах важно, поскольку подавляющее большинство школ не приобретали новые инструменты с 1970-х годов. Следовательно, школы испытывают острую нехватку музыкальных инструментов, что создает серьезные проблемы в процессе обучения.