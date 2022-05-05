https://sputnik-georgia.ru/20220505/v-rossii-zaregistrirovan-preparat-protiv-koronavirusa-mirobivir-266456623.html

В России зарегистрирован препарат против коронавируса "Миробивир"

В России зарегистрирован препарат против коронавируса "Миробивир"

Препарат предназначен для лечения коронавируса легкого или среднетяжелого течения у взрослых 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T19:41+0400

2022-05-05T19:41+0400

2022-05-05T19:41+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат против коронавируса "Миробивир", приводит РИА Новости данные государственного реестра лекарственных средств."Торговое наименование лекарственного препарата: "Миробивир". Дата государственной регистрации: 04.05.2022", - говорится в документе. Препарат предназначен для лечения COVID-19 легкого или среднетяжелого течения у взрослых.Основное действующее вещество препарата: нирматрелвир и ритонавир. В апреле российский Минздрав зарегистрировал препарат на основе нирматрелвира и ритонавира "Скайвира".

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россия, новости, в мире, минздрав, коронавирус covid-19