https://sputnik-georgia.ru/20220505/v-rossii-zaregistrirovan-preparat-protiv-koronavirusa-mirobivir-266456623.html
В России зарегистрирован препарат против коронавируса "Миробивир"
В России зарегистрирован препарат против коронавируса "Миробивир"
Препарат предназначен для лечения коронавируса легкого или среднетяжелого течения у взрослых 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T19:41+0400
2022-05-05T19:41+0400
2022-05-05T19:41+0400
россия
новости
в мире
минздрав
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0f/249714766_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_224e7b150ae3704f2ea52c7390815989.jpg
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат против коронавируса "Миробивир", приводит РИА Новости данные государственного реестра лекарственных средств."Торговое наименование лекарственного препарата: "Миробивир". Дата государственной регистрации: 04.05.2022", - говорится в документе. Препарат предназначен для лечения COVID-19 легкого или среднетяжелого течения у взрослых.Основное действующее вещество препарата: нирматрелвир и ритонавир. В апреле российский Минздрав зарегистрировал препарат на основе нирматрелвира и ритонавира "Скайвира".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0f/249714766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_55e6217db75fc5269d5df19f6b9cf4a4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, минздрав, коронавирус covid-19
В России зарегистрирован препарат против коронавируса "Миробивир"
Препарат предназначен для лечения коронавируса легкого или среднетяжелого течения у взрослых
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik.
Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат против коронавируса "Миробивир", приводит РИА Новости
данные государственного реестра лекарственных средств.
"Торговое наименование лекарственного препарата: "Миробивир". Дата государственной регистрации: 04.05.2022", - говорится в документе.
Препарат предназначен для лечения COVID-19 легкого или среднетяжелого течения у взрослых.
Основное действующее вещество препарата: нирматрелвир и ритонавир.
В апреле российский Минздрав зарегистрировал препарат на основе нирматрелвира и ритонавира "Скайвира".