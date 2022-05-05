https://sputnik-georgia.ru/20220505/v-tbilisi-proydet-gornyy-zabeg-lisi-trail-festival-266441314.html

В Тбилиси пройдет горный забег Lisi Trail Festival

В Тбилиси пройдет горный забег Lisi Trail Festival

Приглашаются профессиональные бегуны, любители и даже начинающие 05.05.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Горный забег пройдет в столице Грузии близ озера Лиси 7 мая – его организует фестиваль Lisi Trail Festival.Пробег в рамках фестиваля пройдет в пяти дистанциях. Старт и финиш всех дистанций – на высохшем озере Цодорети. Участники могут выбрать дистанции на свой вкус или уровень подготовки:Дистанции в 42 километра и 62 километра стартуют в 06:00 утра, а остальные дистанции – в 10:00. На всех дистанциях будут организованы пункты перекуса, а на финише ждать заслуженные медали.

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тбилиси, бег, грузия, новости, общество