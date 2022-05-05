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В Тбилиси пройдет горный забег Lisi Trail Festival
В Тбилиси пройдет горный забег Lisi Trail Festival
Приглашаются профессиональные бегуны, любители и даже начинающие 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T10:59+0400
2022-05-05T10:59+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Горный забег пройдет в столице Грузии близ озера Лиси 7 мая – его организует фестиваль Lisi Trail Festival.Пробег в рамках фестиваля пройдет в пяти дистанциях. Старт и финиш всех дистанций – на высохшем озере Цодорети. Участники могут выбрать дистанции на свой вкус или уровень подготовки:Дистанции в 42 километра и 62 километра стартуют в 06:00 утра, а остальные дистанции – в 10:00. На всех дистанциях будут организованы пункты перекуса, а на финише ждать заслуженные медали.
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тбилиси, бег, грузия, новости, общество
В Тбилиси пройдет горный забег Lisi Trail Festival
10:59 05.05.2022 (обновлено: 12:01 05.05.2022)
Приглашаются профессиональные бегуны, любители и даже начинающие
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Горный забег пройдет в столице Грузии близ озера Лиси 7 мая – его организует фестиваль Lisi Trail Festival.
Мероприятие соберет всех желающих – опытных бегунов, любителей или начинающих. У каждого будет шанс опробовать себя в пределах своих возможностей и выбрать желаемую дистанцию от 7 до 62 километров.
Пробег в рамках фестиваля пройдет в пяти дистанциях. Старт и финиш всех дистанций – на высохшем озере Цодорети. Участники могут выбрать дистанции на свой вкус или уровень подготовки:
Fun Run 7 километров – для тех, кто хочет попробовать бег в горах
Trail – 20 километров, кто уже знаком с набором высот
Ultra – 62 километра для уже опытных и продвинутых спортсменов, кто хочет испытать свою выносливость.
Дистанции в 42 километра и 62 километра стартуют в 06:00 утра, а остальные дистанции – в 10:00. На всех дистанциях будут организованы пункты перекуса, а на финише ждать заслуженные медали.