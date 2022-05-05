Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220505/v-tbilisi-proydet-gornyy-zabeg-lisi-trail-festival-266441314.html
В Тбилиси пройдет горный забег Lisi Trail Festival
В Тбилиси пройдет горный забег Lisi Trail Festival
Приглашаются профессиональные бегуны, любители и даже начинающие 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T10:59+0400
2022-05-05T12:01+0400
тбилиси
бег
грузия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260193676_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38bf4b5206749b031a982f0e593caaf1.jpg
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Горный забег пройдет в столице Грузии близ озера Лиси 7 мая – его организует фестиваль Lisi Trail Festival.Пробег в рамках фестиваля пройдет в пяти дистанциях. Старт и финиш всех дистанций – на высохшем озере Цодорети. Участники могут выбрать дистанции на свой вкус или уровень подготовки:Дистанции в 42 километра и 62 километра стартуют в 06:00 утра, а остальные дистанции – в 10:00. На всех дистанциях будут организованы пункты перекуса, а на финише ждать заслуженные медали.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260193676_0:0:1700:1275_1920x0_80_0_0_492d89fd9c7be00419577dee32f33df3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
тбилиси, бег, грузия, новости, общество

В Тбилиси пройдет горный забег Lisi Trail Festival

10:59 05.05.2022 (обновлено: 12:01 05.05.2022)
© Pixabay / Free-PhotosБег в горах
Бег в горах - Sputnik Грузия, 1920, 05.05.2022
© Pixabay / Free-Photos
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Приглашаются профессиональные бегуны, любители и даже начинающие
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Горный забег пройдет в столице Грузии близ озера Лиси 7 мая – его организует фестиваль Lisi Trail Festival.

Мероприятие соберет всех желающих – опытных бегунов, любителей или начинающих. У каждого будет шанс опробовать себя в пределах своих возможностей и выбрать желаемую дистанцию ​​от 7 до 62 километров.

Пробег в рамках фестиваля пройдет в пяти дистанциях. Старт и финиш всех дистанций – на высохшем озере Цодорети. Участники могут выбрать дистанции на свой вкус или уровень подготовки:
Fun Run 7 километров – для тех, кто хочет попробовать бег в горах
Sprint – 10 километров
Trail – 20 километров, кто уже знаком с набором высот
Marathon – 42 километра
Ultra – 62 километра для уже опытных и продвинутых спортсменов, кто хочет испытать свою выносливость.
Дистанции в 42 километра и 62 километра стартуют в 06:00 утра, а остальные дистанции – в 10:00. На всех дистанциях будут организованы пункты перекуса, а на финише ждать заслуженные медали.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0