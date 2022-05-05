https://sputnik-georgia.ru/20220505/vuchich-v-1999-godu-zapad-ne-govoril-o-tselostnosti-serbii-266456086.html

Вучич: в 1999 году Запад не говорил о целостности Сербии

Вучич: в 1999 году Запад не говорил о целостности Сербии

Президент Серблии призвал Запад не запрещать сербам "иметь собственную позицию и свое мнение" 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T19:00+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Представители Запада в 1999 году не говорили о территориальной целостности Сербии так же, как сейчас говорят об Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич. Об этом, как сообщает РИА Новости, Вучич сказал журналистам DW в ответ на вопрос о санкциях в отношении России после встречи с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт. По его словам, тогда территориальная целостность Сербии была нарушена грубейшим образом, но это никого не интересовало. "Поэтому прошу вас, я знаю, что такое политика силы, знаю, насколько мы малы, отлично знаю, через что прошли, поэтому хочу поддерживать мир и стабильность. Мы отлично знаем, на каком пути находимся, прошу вас - немного уважения к этой стране, где убито 82 ребенка в ходе агрессии 1999 года, наши дети нам важны", - отметил Вучич.Именно поэтому, по словам сербского лидера, Сербия проявляет определенную осторожность по отношению к санкциям. При этом он призвал не запрещать сербам "иметь собственную позицию и свое мнение".Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.

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политика, в мире, россия, дмитрий песков, сербия, германия, оон, украина