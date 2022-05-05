https://sputnik-georgia.ru/20220505/vzyal-vysotu-chem-obuslovlen-rezkiy-rost-kursa-rublya-266438655.html
Взял высоту: чем обусловлен резкий рост курса рубля
Взял высоту: чем обусловлен резкий рост курса рубля
Больше двух месяцев российская экономика находится под беспрецедентным санкционным давлением 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T09:57+0400
2022-05-05T09:57+0400
2022-05-05T09:57+0400
экономика
рубль
российский рубль
россия
в мире
аналитика
колумнисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/05/265001947_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7bf982b812e494e80ac89d86c3614ec7.jpg
Однако национальная валюта с середины марта дорожает, а сейчас обновила максимумы, вернувшись к уровню двухлетней давности. О том, чем это обусловлено и надолго ли хватит запаса прочности, — в материале автора РИА Новости Натальи Дембинской.Нетипичная ситуацияДоллар на Мосбирже 4 мая опустился ниже 67 рублей впервые с июня 2020-го, евро — до 71 с февраля того же года. Этому способствовал взлет нефтяных котировок на фоне возможных санкций ЕС против российского топлива: Brent поднялась до 108 долларов за баррель.Тренд на укрепление национальной валюты наметился вскоре после весеннего обвала. Во второй половине марта рубль продемонстрировал невероятную в сложившихся условиях устойчивость и почти полностью отыграл потери."Подешевевшие экспортные товары очень сложно продавать из-за прямых ограничений, а также риска вторичных санкций. Кроме того, отзыв инвестиционного рейтинга России и настойчивые попытки организовать суверенный дефолт закрыли возможности для притока иностранного капитала даже под очень высокие процентные ставки", — указывает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Специальный режимОбвала рубля в итоге не допустили: в ответ на действия Запада власти ввели специальный режим и перекрыли пути оттока капитала. Здесь и запрет на продажу активов для нерезидентов, и ограничения на валютообменные операции, и реализация валютной выручки экспортерами, и поставки газа за рубли. Это укрепило рубль.Замах на рубль: как Россия переформатирует экономику соседей >>>"Активности нерезидентов нет, что стало следствием заморозки части валютных резервов ЦБ. То есть лишь импортеры и население формируют спрос на валюту. Но экспортеры обязаны ее продавать. Центробанк постепенно смягчает для них условия, тем не менее предложение валюты на бирже явно превышает спрос, что приводит к устойчивому укреплению рубля", — поясняет Андрей Кочетков, ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Инвестиции".Риски остаютсяСитуация на биржевом рынке довольно искусственная, и реальный курс все же отличается от официального (в обменниках — 85 за доллар), однако аналитики считают положение предсказуемым. Пока действует специальный режим, изменения в монетарной или налогово-бюджетной политике России не особо повлияют на котировки национальной валюты.Более того, нынешний рубль эксперты даже называют слабым в сравнении с его экономическим потенциалом — слишком много накопилось геополитики и усилий Минфина по ослаблению курса для сведения бюджета. Без этого доллар мог бы стоить 50-60 рублей, говорит Андрей Кочетков из компании "Открытие Инвестиции". Кроме того, если в мае — июле постепенно начнут формироваться новые импортные связи, это увеличит спрос на валюту и приведет к ослаблению до 75-80 за доллар.Долгосрочных прогнозов аналитики не дают — оперируют короткими горизонтами, поскольку ситуация в мировой экономике и политике меняется ежедневно. В таких условиях ключевой угрозой для рубля остается перспектива нефтяного эмбарго: на подходе новый пакет санкций. Если физические объемы поставок сильно упадут, валютная выручка резко сократится.Тогда тренд может измениться на противоположный. ЦБ и правительству придется принимать меры для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов, отмечает Марк Гойхман."При таком сценарии будет краткосрочный всплеск нефтяных котировок в мае — июне до 160-180 долларов. Однако затем, испытав шок предложения и потребления, нефть начнет дешеветь и может обвалиться, как в 2008-м. Значит, рубль в итоге дойдет до 100-110 за доллар и 115-120 за евро к концу года", — полагают в TeleTrade.Последствия для ЕвропыПрогноз, впрочем, стоит рассматривать скорее как консервативный. В Европе ломают голову, как обойтись без российских ресурсов, но четкого плана пока не придумали: столько заместить невозможно. В ЕС 4 мая так и не согласовали эмбарго. По данным WSJ, этот вопрос предполагают решить в течение полугода.Последствия будут катастрофическими: коллапс на сырьевых рынках, цены на энергоресурсы выйдут из-под контроля. Как предупредили ведущие инвестбанки, крупнейшую экономику блока — Германию — в этом случае ждет рецессия, которая перекинется на весь Евросоюз.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/05/265001947_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_733223d4cf3f111e4885928c91299853.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, рубль, российский рубль, россия, в мире, аналитика, колумнисты
Взял высоту: чем обусловлен резкий рост курса рубля
Больше двух месяцев российская экономика находится под беспрецедентным санкционным давлением
Однако национальная валюта с середины марта дорожает, а сейчас обновила максимумы, вернувшись к уровню двухлетней давности. О том, чем это обусловлено и надолго ли хватит запаса прочности, — в материале автора РИА Новости
Натальи Дембинской.
Нетипичная ситуация
Доллар на Мосбирже 4 мая опустился ниже 67 рублей впервые с июня 2020-го, евро — до 71 с февраля того же года. Этому способствовал взлет нефтяных котировок на фоне возможных санкций ЕС против российского топлива: Brent поднялась до 108 долларов за баррель.
Тренд на укрепление национальной валюты наметился вскоре после весеннего обвала. Во второй половине марта рубль продемонстрировал невероятную в сложившихся условиях устойчивость и почти полностью отыграл потери.
Ситуация, с одной стороны, парадоксальная. При сильном спаде в экономике негативные последствия обычно компенсируются ослаблением нацвалюты и более высокими процентными ставками. Это привлекает иностранный капитал и делает местные товары более конкурентоспособными на международном рынке. Однако санкции фактически заблокировали данный механизм.
"Подешевевшие экспортные товары очень сложно продавать из-за прямых ограничений, а также риска вторичных санкций. Кроме того, отзыв инвестиционного рейтинга России и настойчивые попытки организовать суверенный дефолт закрыли возможности для притока иностранного капитала даже под очень высокие процентные ставки", — указывает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.
Специальный режим
Обвала рубля в итоге не допустили: в ответ на действия Запада власти ввели специальный режим и перекрыли пути оттока капитала. Здесь и запрет на продажу активов для нерезидентов, и ограничения на валютообменные операции, и реализация валютной выручки экспортерами, и поставки газа за рубли. Это укрепило рубль.
"Активности нерезидентов нет, что стало следствием заморозки части валютных резервов ЦБ. То есть лишь импортеры и население формируют спрос на валюту. Но экспортеры обязаны ее продавать. Центробанк постепенно смягчает для них условия, тем не менее предложение валюты на бирже явно превышает спрос, что приводит к устойчивому укреплению рубля", — поясняет Андрей Кочетков, ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Инвестиции".
Риски остаются
Ситуация на биржевом рынке довольно искусственная, и реальный курс все же отличается от официального (в обменниках — 85 за доллар), однако аналитики считают положение предсказуемым. Пока действует специальный режим, изменения в монетарной или налогово-бюджетной политике России не особо повлияют на котировки национальной валюты.
Более того, нынешний рубль эксперты даже называют слабым в сравнении с его экономическим потенциалом — слишком много накопилось геополитики и усилий Минфина по ослаблению курса для сведения бюджета. Без этого доллар мог бы стоить 50-60 рублей, говорит Андрей Кочетков из компании "Открытие Инвестиции". Кроме того, если в мае — июле постепенно начнут формироваться новые импортные связи, это увеличит спрос на валюту и приведет к ослаблению до 75-80 за доллар.
Долгосрочных прогнозов аналитики не дают — оперируют короткими горизонтами, поскольку ситуация в мировой экономике и политике меняется ежедневно. В таких условиях ключевой угрозой для рубля остается перспектива нефтяного эмбарго: на подходе новый пакет санкций. Если физические объемы поставок сильно упадут, валютная выручка резко сократится.
Тогда тренд может измениться на противоположный. ЦБ и правительству придется принимать меры для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов, отмечает Марк Гойхман.
"При таком сценарии будет краткосрочный всплеск нефтяных котировок в мае — июне до 160-180 долларов. Однако затем, испытав шок предложения и потребления, нефть начнет дешеветь и может обвалиться, как в 2008-м. Значит, рубль в итоге дойдет до 100-110 за доллар и 115-120 за евро к концу года", — полагают в TeleTrade.
Последствия для Европы
Прогноз, впрочем, стоит рассматривать скорее как консервативный. В Европе ломают голову, как обойтись без российских ресурсов, но четкого плана пока не придумали: столько заместить невозможно. В ЕС 4 мая так и не согласовали эмбарго. По данным WSJ, этот вопрос предполагают решить в течение полугода.
Последствия будут катастрофическими: коллапс на сырьевых рынках, цены на энергоресурсы выйдут из-под контроля. Как предупредили ведущие инвестбанки, крупнейшую экономику блока — Германию — в этом случае ждет рецессия, которая перекинется на весь Евросоюз.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции