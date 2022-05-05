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Япония подарила тбилисской республиканской больнице дорогостоящую медтехнику
Япония подарила тбилисской республиканской больнице дорогостоящую медтехнику
Цель проекта – усилить диагностические возможности клиники и переподготовить персонал 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T13:13+0400
2022-05-05T13:13+0400
2022-05-05T13:35+0400
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новости
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зураб азарашвили
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здравоохранение в грузии
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Правительство Японии передало Центральной университетской клинике имени академика Н. Кипшидзе (Тбилисская республиканская больница) новую медицинскую технику на 1,8 миллиона долларов, говорится на сайте министерства здравоохранения Грузии.Главная цель проекта – усилить лечебные и диагностические возможности клиники, оснастить технически и переподготовить персонал, отмечают в ведомстве.На мероприятии присутствовали глава Минздрава Зураб Азарашвили, замминистра здравоохранения Илья Гудушаури, парламентский вице-министр иностранных дел Японии Таро Хонда и представители посольства Японии и грузинского офиса Японского Агентства международного сотрудничества (JICA).Азарашвили поблагодарил правительство Японии за ту поддержку, которую сфера здравоохранения Грузии получает от Японского Агентства международного сотрудничества."На фоне улучшения эпидположения Республиканская больница, входящая в медицинский холдинг и которая во время пандемии была ковид-клиникой, перестраивается на гибридный режим. С помощью переданной техники Республиканская больница значительно расширит сервисы", – сказал Азарашвили.Соглашение о сотрудничестве между Минздравом Грузии, Японским Агентством международного сотрудничества и Медицинским холдингом Грузии было подписано в июле 2021 года.Напомним, что в Тбилисской республиканской больнице проходит реорганизация – недавно был назначен новый директор. Левана Гоподзе на посту сменила Лика Чумбуридзе.Центральная университетская клиника имени академика Н. Кипшидзе входит в Медицинский холдинг Грузии, который объединяет клиники и медицинские центры, находящиеся на государственном финансировании.В холдинг также входят Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Тбилисская детская инфекционная клиническая больница, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.В феврале 2020 года с целью совершенствования управления государственными клиниками Минздрав инициировал создание "Медицинского холдинга Грузии" (Georgian Medical Holding). Его цель – обеспечить и продвигать здоровую конкуренцию между государственными клиниками и частным сектором.Благодаря работе холдинга во время пандемии коечный фонд во всех клиниках холдинга увеличился на 65%. Холдинг успешно управлял более чем 130 карантинными зонами и ковид-гостиницами по всей стране. С марта 2021 года Холдинг участвует в процессе иммунизации. Georgian Medical Holding взял на себя еще одну функцию – он управляет центральной онлайн-клиникой для выявления подозрительных и подтвержденных случаев COVID-19, правильного направления пациентов к специалистам, ведения лечения в домашних условиях и мониторинга процессов, отслеживания случаев COVID-19.В 2022 году в планах холдинга – постепенно отремонтировать и оснастить все клиники, находящиеся под его управлением, техническим оборудованием. На завершающем этапе находятся переговоры с Европейским инвестиционным банком, который профинансирует восстановление и ремонт объектов.
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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, япония, минздрав, здравоохранение в грузии
Япония подарила тбилисской республиканской больнице дорогостоящую медтехнику
13:13 05.05.2022 (обновлено: 13:35 05.05.2022)
Цель проекта – усилить диагностические возможности клиники и переподготовить персонал
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Правительство Японии передало Центральной университетской клинике имени академика Н. Кипшидзе (Тбилисская республиканская больница) новую медицинскую технику на 1,8 миллиона долларов, говорится на сайте министерства здравоохранения Грузии.
Главная цель проекта – усилить лечебные и диагностические возможности клиники, оснастить технически и переподготовить персонал, отмечают
в ведомстве.
На мероприятии присутствовали глава Минздрава Зураб Азарашвили, замминистра здравоохранения Илья Гудушаури, парламентский вице-министр иностранных дел Японии Таро Хонда и представители посольства Японии и грузинского офиса Японского Агентства международного сотрудничества (JICA).
Азарашвили поблагодарил правительство Японии за ту поддержку, которую сфера здравоохранения Грузии получает от Японского Агентства международного сотрудничества.
"На фоне улучшения эпидположения Республиканская больница, входящая в медицинский холдинг и которая во время пандемии была ковид-клиникой, перестраивается на гибридный режим. С помощью переданной техники Республиканская больница значительно расширит сервисы", – сказал Азарашвили.
Соглашение о сотрудничестве между Минздравом Грузии, Японским Агентством международного сотрудничества и Медицинским холдингом Грузии было подписано в июле 2021 года.
Напомним, что в Тбилисской республиканской больнице проходит реорганизация – недавно был назначен новый директор. Левана Гоподзе на посту сменила Лика Чумбуридзе.
Центральная университетская клиника имени академика Н. Кипшидзе входит в Медицинский холдинг Грузии, который объединяет клиники и медицинские центры, находящиеся на государственном финансировании.
В холдинг также входят Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Тбилисская детская инфекционная клиническая больница, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.
В феврале 2020 года с целью совершенствования управления государственными клиниками Минздрав инициировал создание "Медицинского холдинга Грузии" (Georgian Medical Holding). Его цель – обеспечить и продвигать здоровую конкуренцию между государственными клиниками и частным сектором.
Благодаря работе холдинга во время пандемии коечный фонд во всех клиниках холдинга увеличился на 65%. Холдинг успешно управлял более чем 130 карантинными зонами и ковид-гостиницами по всей стране. С марта 2021 года Холдинг участвует в процессе иммунизации.
Georgian Medical Holding взял на себя еще одну функцию – он управляет центральной онлайн-клиникой для выявления подозрительных и подтвержденных случаев COVID-19, правильного направления пациентов к специалистам, ведения лечения в домашних условиях и мониторинга процессов, отслеживания случаев COVID-19.
В 2022 году в планах холдинга – постепенно отремонтировать и оснастить все клиники, находящиеся под его управлением, техническим оборудованием. На завершающем этапе находятся переговоры с Европейским инвестиционным банком, который профинансирует восстановление и ремонт объектов.