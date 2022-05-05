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Япония подарила тбилисской республиканской больнице дорогостоящую медтехнику
Япония подарила тбилисской республиканской больнице дорогостоящую медтехнику
Цель проекта – усилить диагностические возможности клиники и переподготовить персонал 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T13:13+0400
2022-05-05T13:35+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Правительство Японии передало Центральной университетской клинике имени академика Н. Кипшидзе (Тбилисская республиканская больница) новую медицинскую технику на 1,8 миллиона долларов, говорится на сайте министерства здравоохранения Грузии.Главная цель проекта – усилить лечебные и диагностические возможности клиники, оснастить технически и переподготовить персонал, отмечают в ведомстве.На мероприятии присутствовали глава Минздрава Зураб Азарашвили, замминистра здравоохранения Илья Гудушаури, парламентский вице-министр иностранных дел Японии Таро Хонда и представители посольства Японии и грузинского офиса Японского Агентства международного сотрудничества (JICA).Азарашвили поблагодарил правительство Японии за ту поддержку, которую сфера здравоохранения Грузии получает от Японского Агентства международного сотрудничества."На фоне улучшения эпидположения Республиканская больница, входящая в медицинский холдинг и которая во время пандемии была ковид-клиникой, перестраивается на гибридный режим. С помощью переданной техники Республиканская больница значительно расширит сервисы", – сказал Азарашвили.Соглашение о сотрудничестве между Минздравом Грузии, Японским Агентством международного сотрудничества и Медицинским холдингом Грузии было подписано в июле 2021 года.Напомним, что в Тбилисской республиканской больнице проходит реорганизация – недавно был назначен новый директор. Левана Гоподзе на посту сменила Лика Чумбуридзе.Центральная университетская клиника имени академика Н. Кипшидзе входит в Медицинский холдинг Грузии, который объединяет клиники и медицинские центры, находящиеся на государственном финансировании.В холдинг также входят Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Тбилисская детская инфекционная клиническая больница, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.В феврале 2020 года с целью совершенствования управления государственными клиниками Минздрав инициировал создание "Медицинского холдинга Грузии" (Georgian Medical Holding). Его цель – обеспечить и продвигать здоровую конкуренцию между государственными клиниками и частным сектором.Благодаря работе холдинга во время пандемии коечный фонд во всех клиниках холдинга увеличился на 65%. Холдинг успешно управлял более чем 130 карантинными зонами и ковид-гостиницами по всей стране. С марта 2021 года Холдинг участвует в процессе иммунизации. Georgian Medical Holding взял на себя еще одну функцию – он управляет центральной онлайн-клиникой для выявления подозрительных и подтвержденных случаев COVID-19, правильного направления пациентов к специалистам, ведения лечения в домашних условиях и мониторинга процессов, отслеживания случаев COVID-19.В 2022 году в планах холдинга – постепенно отремонтировать и оснастить все клиники, находящиеся под его управлением, техническим оборудованием. На завершающем этапе находятся переговоры с Европейским инвестиционным банком, который профинансирует восстановление и ремонт объектов.
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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, япония, минздрав, здравоохранение в грузии

Япония подарила тбилисской республиканской больнице дорогостоящую медтехнику

13:13 05.05.2022 (обновлено: 13:35 05.05.2022)
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsМедтехника, подаренная правительством Японии тбилисской республиканской больнице
Медтехника, подаренная правительством Японии тбилисской республиканской больнице - Sputnik Грузия, 1920, 05.05.2022
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
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Цель проекта – усилить диагностические возможности клиники и переподготовить персонал
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Правительство Японии передало Центральной университетской клинике имени академика Н. Кипшидзе (Тбилисская республиканская больница) новую медицинскую технику на 1,8 миллиона долларов, говорится на сайте министерства здравоохранения Грузии.
Главная цель проекта – усилить лечебные и диагностические возможности клиники, оснастить технически и переподготовить персонал, отмечают в ведомстве.
На мероприятии присутствовали глава Минздрава Зураб Азарашвили, замминистра здравоохранения Илья Гудушаури, парламентский вице-министр иностранных дел Японии Таро Хонда и представители посольства Японии и грузинского офиса Японского Агентства международного сотрудничества (JICA).
Азарашвили поблагодарил правительство Японии за ту поддержку, которую сфера здравоохранения Грузии получает от Японского Агентства международного сотрудничества.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsЯпония подарила тбилисской республиканской больнице дорогостоящую медтехнику
Япония подарила тбилисской республиканской больнице дорогостоящую медтехнику - Sputnik Грузия, 1920, 05.05.2022
Япония подарила тбилисской республиканской больнице дорогостоящую медтехнику
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
"На фоне улучшения эпидположения Республиканская больница, входящая в медицинский холдинг и которая во время пандемии была ковид-клиникой, перестраивается на гибридный режим. С помощью переданной техники Республиканская больница значительно расширит сервисы", – сказал Азарашвили.
Соглашение о сотрудничестве между Минздравом Грузии, Японским Агентством международного сотрудничества и Медицинским холдингом Грузии было подписано в июле 2021 года.
Напомним, что в Тбилисской республиканской больнице проходит реорганизация – недавно был назначен новый директор. Левана Гоподзе на посту сменила Лика Чумбуридзе.
Центральная университетская клиника имени академика Н. Кипшидзе входит в Медицинский холдинг Грузии, который объединяет клиники и медицинские центры, находящиеся на государственном финансировании.
В холдинг также входят Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Тбилисская детская инфекционная клиническая больница, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.
В феврале 2020 года с целью совершенствования управления государственными клиниками Минздрав инициировал создание "Медицинского холдинга Грузии" (Georgian Medical Holding). Его цель – обеспечить и продвигать здоровую конкуренцию между государственными клиниками и частным сектором.
Благодаря работе холдинга во время пандемии коечный фонд во всех клиниках холдинга увеличился на 65%. Холдинг успешно управлял более чем 130 карантинными зонами и ковид-гостиницами по всей стране. С марта 2021 года Холдинг участвует в процессе иммунизации.
Georgian Medical Holding взял на себя еще одну функцию – он управляет центральной онлайн-клиникой для выявления подозрительных и подтвержденных случаев COVID-19, правильного направления пациентов к специалистам, ведения лечения в домашних условиях и мониторинга процессов, отслеживания случаев COVID-19.
В 2022 году в планах холдинга – постепенно отремонтировать и оснастить все клиники, находящиеся под его управлением, техническим оборудованием. На завершающем этапе находятся переговоры с Европейским инвестиционным банком, который профинансирует восстановление и ремонт объектов.
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