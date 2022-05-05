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Почему МИД Грузии переезжает?
Почему МИД Грузии переезжает?
В министерстве рассказали, что происходит со зданием внешнеполитического ведомства страны 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T14:40+0400
2022-05-05T14:40+0400
2022-05-05T15:37+0400
мид грузии
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землетрясения в грузии
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Сотрудники министерства иностранных дел Грузии поэтапно переедут из здания на улице Читадзе в бывшее здание Нацбанка страны на улице Леонидзе, 3, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что планируется полная реконструкция здания министерства иностранных дел. Работы пройдут в рамках масштабной государственной программы строительства и восстановления объектов общественной инфраструктуры.По информации ряда СМИ, переезд сотрудников МИД ускорился из-за сильных землетрясений 13 февраля и 25 апреля, в результате которых на стенах здания появились новые трещины.Министерство иностранных дел Грузии расположено на улице Читадзе с 1990-х годов. В конце XIX и в начала XX века в здании был Институт благородных девиц.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мид грузии, грузия, новости, ираклий гарибашвили, землетрясения в грузии
Почему МИД Грузии переезжает?
14:40 05.05.2022 (обновлено: 15:37 05.05.2022)
В министерстве рассказали, что происходит со зданием внешнеполитического ведомства страны
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Сотрудники министерства иностранных дел Грузии поэтапно переедут из здания на улице Читадзе в бывшее здание Нацбанка страны на улице Леонидзе, 3, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что планируется полная реконструкция здания министерства иностранных дел. Работы пройдут в рамках масштабной государственной программы строительства и восстановления объектов общественной инфраструктуры.
"Здание МИД довольно старое, его устойчивость вызывает сомнения, а заключение экспертизы подтверждает, что здание нуждается в реабилитации. Соответственно, запланировано поэтапно перевести сотрудников в здание, расположенное по адресу улица Леонидзе, 3", – сказано в сообщении.
По информации ряда СМИ, переезд сотрудников МИД ускорился из-за сильных землетрясений 13 февраля и 25 апреля, в результате которых на стенах здания появились новые трещины.
Министерство иностранных дел Грузии расположено на улице Читадзе с 1990-х годов. В конце XIX и в начала XX века в здании был Институт благородных девиц.