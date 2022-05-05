https://sputnik-georgia.ru/20220505/zemletryaseniya-povredili-zdanie-mid-gruzii-pochemu-vedomstvo-pereezzhaet--266448536.html

Почему МИД Грузии переезжает?

Почему МИД Грузии переезжает?

В министерстве рассказали, что происходит со зданием внешнеполитического ведомства страны 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T14:40+0400

2022-05-05T14:40+0400

2022-05-05T15:37+0400

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землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Сотрудники министерства иностранных дел Грузии поэтапно переедут из здания на улице Читадзе в бывшее здание Нацбанка страны на улице Леонидзе, 3, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что планируется полная реконструкция здания министерства иностранных дел. Работы пройдут в рамках масштабной государственной программы строительства и восстановления объектов общественной инфраструктуры.По информации ряда СМИ, переезд сотрудников МИД ускорился из-за сильных землетрясений 13 февраля и 25 апреля, в результате которых на стенах здания появились новые трещины.Министерство иностранных дел Грузии расположено на улице Читадзе с 1990-х годов. В конце XIX и в начала XX века в здании был Институт благородных девиц.

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мид грузии, грузия, новости, ираклий гарибашвили, землетрясения в грузии