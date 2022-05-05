https://sputnik-georgia.ru/20220505/zhenschiny-vinodely-iz-gruzii-popali-v-tsentr-vnimaniya-vinnykh-zhurnalistov-so-vsego-mira-266441658.html
Женщины-виноделы из Грузии попали в центр внимания винных журналистов со всего мира
Женщины-виноделы из Грузии попали в центр внимания винных журналистов со всего мира
Теперь о грузинском вине и лучших женщинах-виноделах страны узнает весь мир 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T11:40+0400
2022-05-05T11:40+0400
2022-05-05T11:40+0400
грузия
экономика грузии
вино и виноделие грузии
грузинское вино
женщины
новости
общество
тбилиси
сша
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/05/266441481_0:223:1280:943_1920x0_80_0_0_971a110fe90f1eb61827c5e464ea172b.jpg
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Представители ведущих международных СМИ, пишущих о вине, в рамках медиа-тура посетят выставку "Женщины в вине Expo 2022" (Women in Wine Expo 2022) на курорте Лопота, сообщает Национальное агентство туризма.В выставке Women in Wine Expo 2022, которая открылась 4 мая, принимают участие женщины из винодельческой отрасли со всего мира. Проект поддерживается GIZ Немецким обществом по международному сотрудничеству и Ассоциацией фермеров.После завершения тура иностранные журналисты и блогеры напишут статьи о грузинском винном туризме, что поможет повысить осведомленность о Грузии в Европе и США, а также привлечь туристические потоки с целевых туристических рынков.Грузия принимает винных журналистов из США, Нидерландов, Швеции и Ирландии. Статьи о грузинском вине появятся в таких изданиях, как Wine Enthusiast, Wine Business Monthly, KenWijn Magazine, Munskänkarnas Tidning, Star Wine List, Törst, Vinyard Magazine & Hotel & Restaurant Times Ireland."В результате у нас будут очень интересные статьи о потенциале винного туризма как в печатных, так и в интернет-изданиях, ведущих СМИ", – сказала исполняющая обязанности главы Национальной администрации туризма Медея Джаниашвили.Иностранные журналисты и блогеры уже побывали в Тбилиси, Сигнакхи, селах Телавского муниципалитета, где ознакомились с кахетинским виноделием, а также продегустировали местное вино.
тбилиси
сша
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/05/266441481_141:204:1221:1014_1920x0_80_0_0_b65d1bdaafe3d1566cab3cc8b00cbb2e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика грузии, вино и виноделие грузии, грузинское вино, женщины, новости, общество, тбилиси, сша, европа
Женщины-виноделы из Грузии попали в центр внимания винных журналистов со всего мира
Теперь о грузинском вине и лучших женщинах-виноделах страны узнает весь мир
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Представители ведущих международных СМИ, пишущих о вине, в рамках медиа-тура посетят выставку "Женщины в вине Expo 2022" (Women in Wine Expo 2022) на курорте Лопота, сообщает Национальное агентство туризма.
"Мы в Грузии с группой журналистов. О родине вина будут написаны интересные статьи и больше людей узнают Грузию как родину вина и грузинских женщин-виноделов, потому что многие не знают о роли женщин в винной культуре", – рассказал журналист Сенай Оздемир.
В выставке Women in Wine Expo 2022, которая открылась 4 мая, принимают участие женщины из винодельческой отрасли со всего мира. Проект поддерживается GIZ Немецким обществом по международному сотрудничеству и Ассоциацией фермеров.
После завершения тура иностранные журналисты и блогеры напишут статьи о грузинском винном туризме, что поможет повысить осведомленность о Грузии в Европе и США, а также привлечь туристические потоки с целевых туристических рынков.
Грузия принимает винных журналистов из США, Нидерландов, Швеции и Ирландии. Статьи о грузинском вине появятся в таких изданиях, как Wine Enthusiast, Wine Business Monthly, KenWijn Magazine, Munskänkarnas Tidning, Star Wine List, Törst, Vinyard Magazine & Hotel & Restaurant Times Ireland.
"В результате у нас будут очень интересные статьи о потенциале винного туризма как в печатных, так и в интернет-изданиях, ведущих СМИ", – сказала исполняющая обязанности главы Национальной администрации туризма Медея Джаниашвили.
Иностранные журналисты и блогеры уже побывали в Тбилиси, Сигнакхи, селах Телавского муниципалитета, где ознакомились с кахетинским виноделием, а также продегустировали местное вино.