https://sputnik-georgia.ru/20220505/zhenschiny-vinodely-iz-gruzii-popali-v-tsentr-vnimaniya-vinnykh-zhurnalistov-so-vsego-mira-266441658.html

Женщины-виноделы из Грузии попали в центр внимания винных журналистов со всего мира

Женщины-виноделы из Грузии попали в центр внимания винных журналистов со всего мира

Теперь о грузинском вине и лучших женщинах-виноделах страны узнает весь мир 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T11:40+0400

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грузия

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Представители ведущих международных СМИ, пишущих о вине, в рамках медиа-тура посетят выставку "Женщины в вине Expo 2022" (Women in Wine Expo 2022) на курорте Лопота, сообщает Национальное агентство туризма.В выставке Women in Wine Expo 2022, которая открылась 4 мая, принимают участие женщины из винодельческой отрасли со всего мира. Проект поддерживается GIZ Немецким обществом по международному сотрудничеству и Ассоциацией фермеров.После завершения тура иностранные журналисты и блогеры напишут статьи о грузинском винном туризме, что поможет повысить осведомленность о Грузии в Европе и США, а также привлечь туристические потоки с целевых туристических рынков.Грузия принимает винных журналистов из США, Нидерландов, Швеции и Ирландии. Статьи о грузинском вине появятся в таких изданиях, как Wine Enthusiast, Wine Business Monthly, KenWijn Magazine, Munskänkarnas Tidning, Star Wine List, Törst, Vinyard Magazine & Hotel & Restaurant Times Ireland."В результате у нас будут очень интересные статьи о потенциале винного туризма как в печатных, так и в интернет-изданиях, ведущих СМИ", – сказала исполняющая обязанности главы Национальной администрации туризма Медея Джаниашвили.Иностранные журналисты и блогеры уже побывали в Тбилиси, Сигнакхи, селах Телавского муниципалитета, где ознакомились с кахетинским виноделием, а также продегустировали местное вино.

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грузия, экономика грузии, вино и виноделие грузии, грузинское вино, женщины, новости, общество, тбилиси, сша, европа