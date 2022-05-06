https://sputnik-georgia.ru/20220506/bessmertnyy-polk-proydet-v-88-stranakh-v-ochnom-formate-266474227.html

"Бессмертный полк" пройдет в 88 странах в очном формате

"Бессмертный полк" пройдет в 88 странах в очном формате

Это общенародная акция, которая проводится в РФ и других странах в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T16:17+0400

2022-05-06T16:17+0400

2022-05-06T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Шествие "Бессмертного полка" пройдет в этом году в 88 странах в очном формате, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замдиректора департамента информации и печати МИД Алексея Зайцева.Зайев подчеркнул, что сегодня как никогда важно сохранять память о подвиге советского народа в борьбе с нацизмом. На акции будут и портреты героев СВО.Он отметил, что традиционные мероприятия — "Георгиевская лента", "Бессмертный полк", церемонии возложения цветов к могилам неизвестных солдат и военным мемориалам — пройдут почти в 130 странах. Их организуют российские соотечественники. Как добавил представитель МИД, с учетом возможных провокаций пристальное внимание уделяется вопросам безопасности."С сожалением фиксируем стремление властных структур ряда государств создать препоны тем, кто хочет почтить память героев Великой Отечественной войны", — подчеркнул он.В свою очередь, зампред комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сенатор Андрей Климов сообщил РИА Новости, что в этом году шествия "Бессмертного полка" и другие патриотические мероприятия пройдут в Анголе и некоторых других странах Африки. По его словам, организацией занимаются российские посольства, соотечественники и активисты.Как пройдет "Бессмертный полк"?Столичные власти опубликовали на сайте мэрии порядок проведения шествия "Бессмертного полка" 9 мая в Москве.Семикилометровое шествие от Ленинградского проспекта по Тверской улице до Красной площади начнется в 15:00, а сбор его участников – в 12:30 на выходе из станций метро "Динамо" и "Белорусская". Все прилегающие к маршруту шествия станции метро будут закрыты, сообщает телеканал "Москва 24".Для участия в шествии необходимо взять с собой штендер с фотографией участника Великой Отечественной войны. Как пишет газета "Взгляд", распечатать портрет можно бесплатно в центрах госуслуг "Мои документы"."Сотрудники помогут составить анкету ветерана и напечатать фотографию. Кроме того, изображения отсканируют и разместят в электронной книге памяти "Бессмертный полк. Москва", – говорится в сообщении.Организаторы акции рекомендуют участникам шествия иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надеть удобную обувь и не забыть головной убор. Синоптики прогнозируют на 9 мая похолодание и небольшой дождь.Около трех с половиной тысяч добровольцев будут готовы оказать помощь участникам мероприятия. Как сообщает "Царьград", ожидается, что в Москве к "Бессмертному полку" присоединятся около миллиона человек."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и других странах в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013 года стала всероссийской. В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.

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