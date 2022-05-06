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Депутат: в Грузии нет причин для проведения досрочных выборов
Депутат: в Грузии нет причин для проведения досрочных выборов
Только досрочные парламентские выборы смогут снизить градус поляризации в стране, заявил лидер оппозиционной партии 06.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-06T19:01+0400
2022-05-06T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Чтобы назначить досрочные парламентские выборы в Грузии, нужна причина, а ее не существует, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Тему досрочных выборов в Грузии, которая существует в стране после 2020 года, поднял лидер партии "Стратегия Агмашенебели" депутат Георгий Вашадзе. По его словам, только досрочные парламентские выборы смогут снизить градус поляризации в стране. Согласно Конституции Грузии, президент Грузии вправе назначить досрочные выборы в парламент Грузии, только если не выразит доверие премьер-министру и членам его кабинета.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, грузинская мечта, выборы
Депутат: в Грузии нет причин для проведения досрочных выборов
19:01 06.05.2022 (обновлено: 20:14 06.05.2022)
Только досрочные парламентские выборы смогут снизить градус поляризации в стране, заявил лидер оппозиционной партии
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Чтобы назначить досрочные парламентские выборы в Грузии, нужна причина, а ее не существует, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
Тему досрочных выборов в Грузии, которая существует в стране после 2020 года, поднял лидер партии "Стратегия Агмашенебели" депутат Георгий Вашадзе. По его словам, только досрочные парламентские выборы смогут снизить градус поляризации в стране.
"Могу сказать, что объективно нет никаких причин, прописанных в Конституции, для проведения досрочных выборов, и нет также никаких придуманных оснований", - сказал Сарджвеладзе журналистам.
Согласно Конституции Грузии, президент Грузии вправе назначить досрочные выборы в парламент Грузии, только если не выразит доверие премьер-министру и членам его кабинета.