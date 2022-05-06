https://sputnik-georgia.ru/20220506/deputat-v-gruzii-net-prichin-dlya-provedeniya-dosrochnykh-vyborov--266482584.html

Депутат: в Грузии нет причин для проведения досрочных выборов

Депутат: в Грузии нет причин для проведения досрочных выборов

Только досрочные парламентские выборы смогут снизить градус поляризации в стране, заявил лидер оппозиционной партии 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T19:01+0400

2022-05-06T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Чтобы назначить досрочные парламентские выборы в Грузии, нужна причина, а ее не существует, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Тему досрочных выборов в Грузии, которая существует в стране после 2020 года, поднял лидер партии "Стратегия Агмашенебели" депутат Георгий Вашадзе. По его словам, только досрочные парламентские выборы смогут снизить градус поляризации в стране. Согласно Конституции Грузии, президент Грузии вправе назначить досрочные выборы в парламент Грузии, только если не выразит доверие премьер-министру и членам его кабинета.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, грузинская мечта, выборы