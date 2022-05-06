https://sputnik-georgia.ru/20220506/dom-2-po-gruzinski--startovalo-novoe-realiti-shou-266467057.html

"Дом-2" по-грузински – стартовало новое реалити-шоу

"Дом-2" по-грузински – стартовало новое реалити-шоу

Четырнадцать молодых блогеров будут буквально жить в прямом эфире и бороться за симпатию телезрителей 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T14:01+0400

2022-05-06T14:01+0400

2022-05-06T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Новое реалити-шоу "Prime House", где в одном доме собрались известные блогеры, тиктокеры и инфлюенсеры, началось в эфире грузинского телеканала "Рустави 2"."Prime House" – молодежное реалити-шоу, аналога которого нет на грузинском телевидении. По правилам, 14 участников проекта живут в одном доме в течение трех месяцев, плетут интриги, ежедневного выполняют различные задания и конкурируют друг с другом.Среди участников – танцовщица Теона Цицакишвили ("Танцы" на ТНТ), телеведущий Георгий Назгаидзе, участник шоу "Мастер-шеф" Патрик (Паата Чониашвили), а также сын кандидата в мэры Тбилиси 2021 года, уроженца Нигерии Аринзе Ричарда Огбунуджу – музыкант Ройал Годвин.Теперь 14 популярных блогеров и инфлюенсеров буквально живут в прямом эфире – за ними в круглосуточном режиме наблюдают тысячи телезрителей.Однако, чтобы остаться в проекте, им придется постараться, ведь каждую неделю будут объявлять три аутсайдера, судьбу которых решат члены жюри и зрители. Аудитория проекта также выберет одного фаворита.Новые выпуски выходят ежедневно в 23:00.

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