https://sputnik-georgia.ru/20220506/film-syna-irakliya-kvirikadze-kreschenie-v-iordane-otsenyat-v-italii-266431197.html

Фильм сына Ираклия Квирикадзе "Крещение в Иордане" оценят в Италии

Фильм сына Ираклия Квирикадзе "Крещение в Иордане" оценят в Италии

Это давняя история, которую режиссеру рассказал в 90-х годах его знаменитый отец 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T08:31+0400

2022-05-06T08:31+0400

2022-05-06T08:31+0400

ираклий квирикадзе

михаил квирикадзе

культура

грузия

новости

нана джорджадзе

национальный киноцентр грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24506/31/245063177_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_d4540d6a9ce9c801d969bb6654138997.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Дебютный короткометражный художественный фильм "Крещение в Иордане" режиссера, сценариста и оператора Михаила Квирикадзе вошел в конкурсную программу фестиваля короткометражных картин Venezia Shorts Italy в июне.Михаил Квирикадзе – сын известных грузинских кинорежиссеров Ираклия Квирикадзе и Наны Джорджадзе.Главные роли в картине исполнили актер театра и кино Паата Имнадзе и модель Мариша Урушадзе, которая успешно покоряет международные показы мод.Что касается самого Михаила Квирикадзе, то новоиспеченного кинематографиста с детства привлекала фотография, работа с пленками, он много времени проводил в киностудиях, где работали его родители-режиссеры. Позже Квирикадзе, учась в колледже в США, прошел профессиональные курсы по фотографии, а позже познакомился и с миром кино. За это время он успел поработать с различными известными режиссерами, такими как Вим Вендерс ("Погружение", "Земля изобилия", "Небо над Берлином") и Агнешка Холланд ("Карточный домик", "Таинственный сад", "Убить священника"). Также Квирикадзе работал оператором в России и на Украине.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ираклий квирикадзе, михаил квирикадзе, культура, грузия, новости, нана джорджадзе, национальный киноцентр грузии