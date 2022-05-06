https://sputnik-georgia.ru/20220506/film-syna-irakliya-kvirikadze-kreschenie-v-iordane-otsenyat-v-italii-266431197.html
Фильм сына Ираклия Квирикадзе "Крещение в Иордане" оценят в Италии
Фильм сына Ираклия Квирикадзе "Крещение в Иордане" оценят в Италии
Это давняя история, которую режиссеру рассказал в 90-х годах его знаменитый отец 06.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-06T08:31+0400
2022-05-06T08:31+0400
2022-05-06T08:31+0400
ираклий квирикадзе
михаил квирикадзе
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новости
нана джорджадзе
национальный киноцентр грузии
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Дебютный короткометражный художественный фильм "Крещение в Иордане" режиссера, сценариста и оператора Михаила Квирикадзе вошел в конкурсную программу фестиваля короткометражных картин Venezia Shorts Italy в июне.Михаил Квирикадзе – сын известных грузинских кинорежиссеров Ираклия Квирикадзе и Наны Джорджадзе.Главные роли в картине исполнили актер театра и кино Паата Имнадзе и модель Мариша Урушадзе, которая успешно покоряет международные показы мод.Что касается самого Михаила Квирикадзе, то новоиспеченного кинематографиста с детства привлекала фотография, работа с пленками, он много времени проводил в киностудиях, где работали его родители-режиссеры. Позже Квирикадзе, учась в колледже в США, прошел профессиональные курсы по фотографии, а позже познакомился и с миром кино. За это время он успел поработать с различными известными режиссерами, такими как Вим Вендерс ("Погружение", "Земля изобилия", "Небо над Берлином") и Агнешка Холланд ("Карточный домик", "Таинственный сад", "Убить священника"). Также Квирикадзе работал оператором в России и на Украине.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ираклий квирикадзе, михаил квирикадзе, культура, грузия, новости, нана джорджадзе, национальный киноцентр грузии
Фильм сына Ираклия Квирикадзе "Крещение в Иордане" оценят в Италии
Это давняя история, которую режиссеру рассказал в 90-х годах его знаменитый отец
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Дебютный короткометражный художественный фильм "Крещение в Иордане" режиссера, сценариста и оператора Михаила Квирикадзе вошел в конкурсную программу фестиваля короткометражных картин Venezia Shorts Italy в июне.
Михаил Квирикадзе – сын известных грузинских кинорежиссеров Ираклия Квирикадзе и Наны Джорджадзе.
На экране он воплотил историю, рассказанную ему отцом в 90-х годах прошлого века. Она о странной встрече в поезде, о детях-пионерах и вере в Бога. Сценарий этой ленты Квирикадзе выиграл в конкурсе Национального центра кинематографии Грузии еще в 2019 году, однако из-за пандемии так и не был реализован.
Главные роли в картине исполнили актер театра и кино Паата Имнадзе и модель Мариша Урушадзе, которая успешно покоряет международные показы мод.
Что касается самого Михаила Квирикадзе, то новоиспеченного кинематографиста с детства привлекала фотография, работа с пленками, он много времени проводил в киностудиях, где работали его родители-режиссеры.
Позже Квирикадзе, учась в колледже в США, прошел профессиональные курсы по фотографии, а позже познакомился и с миром кино.
За это время он успел поработать с различными известными режиссерами, такими как Вим Вендерс ("Погружение", "Земля изобилия", "Небо над Берлином") и Агнешка Холланд ("Карточный домик", "Таинственный сад", "Убить священника"). Также Квирикадзе работал оператором в России и на Украине.