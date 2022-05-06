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Германия планирует легализовать марихуану уже в этом году
Германия планирует легализовать марихуану уже в этом году
Марихуана будет легализована в определенных количествах для продажи совершеннолетним гражданам 06.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-06T19:26+0400
2022-05-06T19:26+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Первый законопроект о легализации марихуаны в ФРГ возможен в текущем году, сообщил в соцсети Twitter глава германского минюста Марко Бушманн.Коалиционное правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем ранее договорилось о том, что марихуана будет легализована в определенных количествах для продажи совершеннолетним гражданам, сообщило РИА Новости.Согласно опросу, проведенному в конце 2021 года для газеты Augsburger Allgemeine Zeitung, около 40 % граждан ФРГ поддерживают легализацию марихуаны, ровно столько же выступили против. Активнее всего за легализацию продажи выступают немцы в возрасте от 18 до 29 лет (66%), а респонденты в возрастной категории от 65 лет по большей части против (54%).
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в мире, новости, общество, германия, марихуана
Германия планирует легализовать марихуану уже в этом году
19:26 06.05.2022 (обновлено: 19:27 06.05.2022)
Марихуана будет легализована в определенных количествах для продажи совершеннолетним гражданам
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Первый законопроект о легализации марихуаны в ФРГ возможен в текущем году, сообщил в соцсети Twitter глава германского минюста Марко Бушманн.
"Грядет легализация марихуаны. В Мезеберге (где в начале недели прошло выездное заседание кабмина ФРГ – ред.) я обсуждал это с (главой минсельхоза ФРГ) Джемом Оздемиром и (министром здравоохранения ФРГ) Карлом Лаутербахом. Федеральный уполномоченный по наркотическим веществам уже планирует всестороннюю подготовку к снятию запрета, и Карл Лаутербах объявил о первом законопроекте еще в 2022 году", - заявил Бушманн.
Коалиционное правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем ранее договорилось о том, что марихуана будет легализована в определенных количествах для продажи совершеннолетним гражданам, сообщило РИА Новости
.
Согласно опросу, проведенному в конце 2021 года для газеты Augsburger Allgemeine Zeitung, около 40 % граждан ФРГ поддерживают легализацию марихуаны, ровно столько же выступили против. Активнее всего за легализацию продажи выступают немцы в возрасте от 18 до 29 лет (66%), а респонденты в возрастной категории от 65 лет по большей части против (54%).