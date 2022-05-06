https://sputnik-georgia.ru/20220506/germaniya-planiruet-legalizovat-marikhuanu-uzhe-v-etom-godu-266484257.html

Германия планирует легализовать марихуану уже в этом году

Германия планирует легализовать марихуану уже в этом году

Марихуана будет легализована в определенных количествах для продажи совершеннолетним гражданам 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T19:26+0400

2022-05-06T19:26+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Первый законопроект о легализации марихуаны в ФРГ возможен в текущем году, сообщил в соцсети Twitter глава германского минюста Марко Бушманн.Коалиционное правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем ранее договорилось о том, что марихуана будет легализована в определенных количествах для продажи совершеннолетним гражданам, сообщило РИА Новости.Согласно опросу, проведенному в конце 2021 года для газеты Augsburger Allgemeine Zeitung, около 40 % граждан ФРГ поддерживают легализацию марихуаны, ровно столько же выступили против. Активнее всего за легализацию продажи выступают немцы в возрасте от 18 до 29 лет (66%), а респонденты в возрастной категории от 65 лет по большей части против (54%).

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в мире, новости, общество, германия, марихуана