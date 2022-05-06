https://sputnik-georgia.ru/20220506/glavy-mid-gruzii-i-izrailya-obsudili-voprosy-dvustoronnego-sotrudnichestva-266489206.html

Главы МИД Грузии и Израиля обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Главы МИД Грузии и Израиля обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Разговор глав МИД Израиля и Грузии также коснулся развития экономических отношений и безопасности в регионе 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T23:49+0400

2022-05-06T23:49+0400

2022-05-06T23:49+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Вопросы двустороннего сотрудничества обсудил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили со своим израильским коллегой Яир Лапидам по телефону, сообщает пресс-служба МИД Грузии.По данным пресс-службы, министры в разговоре отметили значимость исторической дружбы между странами и рассмотрели перспективы развития партнерских отношений.Разговор глав МИД Израиля и Грузии также коснулся развития экономических отношений и безопасности в регионе.Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма.

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грузия, политика, новости, израиль, мид грузии