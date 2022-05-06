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Главы МИД Грузии и Израиля обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Главы МИД Грузии и Израиля обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Разговор глав МИД Израиля и Грузии также коснулся развития экономических отношений и безопасности в регионе 06.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-06T23:49+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Вопросы двустороннего сотрудничества обсудил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили со своим израильским коллегой Яир Лапидам по телефону, сообщает пресс-служба МИД Грузии.По данным пресс-службы, министры в разговоре отметили значимость исторической дружбы между странами и рассмотрели перспективы развития партнерских отношений.Разговор глав МИД Израиля и Грузии также коснулся развития экономических отношений и безопасности в регионе.Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма.
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грузия, политика, новости, израиль, мид грузии

Главы МИД Грузии и Израиля обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

23:49 06.05.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliИзраиль и Грузия - государственная символика и флаги
Израиль и Грузия - государственная символика и флаги - Sputnik Грузия, 1920, 06.05.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Разговор глав МИД Израиля и Грузии также коснулся развития экономических отношений и безопасности в регионе
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Вопросы двустороннего сотрудничества обсудил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили со своим израильским коллегой Яир Лапидам по телефону, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
По данным пресс-службы, министры в разговоре отметили значимость исторической дружбы между странами и рассмотрели перспективы развития партнерских отношений.
Разговор глав МИД Израиля и Грузии также коснулся развития экономических отношений и безопасности в регионе.
Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма.
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