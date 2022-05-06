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К могиле советского разведчика Рихарда Зорге в Японии возложили цветы – видео
К могиле советского разведчика Рихарда Зорге в Японии возложили цветы – видео
Послы России, Беларуси, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана возложили цветы к могиле легендарного советского разведчика... 06.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-06T12:55+0400
2022-05-06T12:55+0400
2022-05-06T13:10+0400
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Рихард Зорге – один из выдающихся разведчиков XX века. Немецкий журналист, дипломат, советский разведчик нелегальной резидентуры времен Второй мировой войны, резидент советской разведки в Японии (1933-1941 гг.). Герой Советского Союза (1964, посмертно). Агентурный псевдоним – "Рамзай", "Инсон", "Зонтер". Родился на территории Азербайджана в 1895 году. Погиб в 1944 году в Токио (Япония).
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К могиле советского разведчика Рихарда Зорге в Японии возложили цветы - видео
Послы России, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана возложили цветы к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге в Японии.
2022-05-06T12:55+0400
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видео, мультимедиа, россия, япония, вов, день победы, 9 мая, видео
К могиле советского разведчика Рихарда Зорге в Японии возложили цветы – видео
12:55 06.05.2022 (обновлено: 13:10 06.05.2022)
Послы России, Беларуси, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана возложили цветы к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге в Японии
Рихард Зорге – один из выдающихся разведчиков XX века. Немецкий журналист, дипломат, советский разведчик нелегальной резидентуры времен Второй мировой войны, резидент советской разведки в Японии (1933-1941 гг.). Герой Советского Союза (1964, посмертно). Агентурный псевдоним – "Рамзай", "Инсон", "Зонтер". Родился на территории Азербайджана в 1895 году. Погиб в 1944 году в Токио (Япония).