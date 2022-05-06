https://sputnik-georgia.ru/20220506/k-mogile-sovetskogo-razvedchika-rikharda-zorge-v-yaponii-vozlozhili-tsvety---video-266468682.html

К могиле советского разведчика Рихарда Зорге в Японии возложили цветы – видео

К могиле советского разведчика Рихарда Зорге в Японии возложили цветы – видео

Послы России, Беларуси, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана возложили цветы к могиле легендарного советского разведчика... 06.05.2022, Sputnik Грузия

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9 мая

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Рихард Зорге – один из выдающихся разведчиков XX века. Немецкий журналист, дипломат, советский разведчик нелегальной резидентуры времен Второй мировой войны, резидент советской разведки в Японии (1933-1941 гг.). Герой Советского Союза (1964, посмертно). Агентурный псевдоним – "Рамзай", "Инсон", "Зонтер". Родился на территории Азербайджана в 1895 году. Погиб в 1944 году в Токио (Япония).

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К могиле советского разведчика Рихарда Зорге в Японии возложили цветы - видео Послы России, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана возложили цветы к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге в Японии. 2022-05-06T12:55+0400 true PT0M49S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, россия, япония, вов, день победы, 9 мая, видео