https://sputnik-georgia.ru/20220506/kakogo-chisla-prazdnuyut-lag-ba-omer-ili-evreyskiy-prazdnik-kostrov-v-2022-266480473.html
Какого числа празднуют Лаг ба-омер или еврейский праздник костров в 2022?
Какого числа празднуют Лаг ба-омер или еврейский праздник костров в 2022?
Лаг ба-омер или праздник костров, по еврейскому календарю празднуют 18-го числа месяца Ияр
2022-05-06T17:40+0400
2022-05-06T17:40+0400
2022-05-06T17:40+0400
религия
праздник
справки
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Древнейший праздник Лаг ба-омер посвящен сразу нескольким важным событиям еврейской истории. Какого числа празднуют еврейский праздник Лаг ба-омер в 2022-м по григорианскому календарю, вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Еврейский праздник костровДата еврейского праздника костров, по григорианскому календарю каждый год высчитывается отдельно - в 2022-м Лаг ба-омер выпадает на 19 мая, но, как и все иудейские праздники, начнется накануне с заходом солнца.С Лаг ба-омер связано много легенд и преданий – по одной из них именно в этот день между Песахом и Шавуотом закончилась чума, свирепствовавшая во времена правления римского императора Адриана (132—136 годах). Чума стала причиной смерти 24 тысяч учеников известного еврейского ученого и мыслителя рабби Акивы.С Лаг ба-омер также связывают различные событиями из жизни рабби Шимона Бар Йохая (Рашби) – одного из пяти выживших в эпидемии учеников рабби Акивы и основоположника каббалы. Это день, когда он официально стал раввином, женился и умер. Легенда повествует, что после смерти над его телом вознесся огонь, отсюда и обычай зажигать в праздник костры.Появление праздника Лаг ба-омер некоторые историки связывают с борьбой евреев против римлян. По преданию, большинство добровольцев, сражавшихся в армии легендарного еврейского военачальника Бар-Кохбы, были учениками рабби Акивы. Силы были неравные, восставших разгромили, однако они сумели одержать крупную победу над римлянами именно в Лаг ба-Омер. Это событие евреи отметили с размахом и продолжают праздновать по сей день.Материал подготовлен на основе открытых источников
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
религия , праздник, справки
Какого числа празднуют Лаг ба-омер или еврейский праздник костров в 2022?
Лаг ба-омер, или праздник костров, по еврейскому календарю празднуют 18-го числа месяца Ияр
Древнейший праздник Лаг ба-омер посвящен сразу нескольким важным событиям еврейской истории. Какого числа празднуют еврейский праздник Лаг ба-омер в 2022-м по григорианскому календарю, вы узнаете из материала Sputnik Грузия
.
Еврейский праздник костров
Дата еврейского праздника костров, по григорианскому календарю каждый год высчитывается отдельно - в 2022-м Лаг ба-омер выпадает на 19 мая, но, как и все иудейские праздники, начнется накануне с заходом солнца.
С Лаг ба-омер связано много легенд и преданий – по одной из них именно в этот день между Песахом и Шавуотом закончилась чума, свирепствовавшая во времена правления римского императора Адриана (132—136 годах).
Чума стала причиной смерти 24 тысяч учеников известного еврейского ученого и мыслителя рабби Акивы.
С Лаг ба-омер также связывают различные событиями из жизни рабби Шимона Бар Йохая (Рашби) – одного из пяти выживших в эпидемии учеников рабби Акивы и основоположника каббалы. Это день, когда он официально стал раввином, женился и умер. Легенда повествует, что после смерти над его телом вознесся огонь, отсюда и обычай зажигать в праздник костры.
Появление праздника Лаг ба-омер некоторые историки связывают с борьбой евреев против римлян. По преданию, большинство добровольцев, сражавшихся в армии легендарного еврейского военачальника Бар-Кохбы, были учениками рабби Акивы.
Силы были неравные, восставших разгромили, однако они сумели одержать крупную победу над римлянами именно в Лаг ба-Омер. Это событие евреи отметили с размахом и продолжают праздновать по сей день.
Материал подготовлен на основе открытых источников