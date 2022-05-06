https://sputnik-georgia.ru/20220506/kakogo-chisla-prazdnuyut-lag-ba-omer-ili-evreyskiy-prazdnik-kostrov-v-2022-266480473.html

Какого числа празднуют Лаг ба-омер или еврейский праздник костров в 2022?

Какого числа празднуют Лаг ба-омер или еврейский праздник костров в 2022?

Лаг ба-омер или праздник костров, по еврейскому календарю празднуют 18-го числа месяца Ияр

2022-05-06T17:40+0400

2022-05-06T17:40+0400

2022-05-06T17:40+0400

религия

праздник

справки

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Древнейший праздник Лаг ба-омер посвящен сразу нескольким важным событиям еврейской истории. Какого числа празднуют еврейский праздник Лаг ба-омер в 2022-м по григорианскому календарю, вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Еврейский праздник костровДата еврейского праздника костров, по григорианскому календарю каждый год высчитывается отдельно - в 2022-м Лаг ба-омер выпадает на 19 мая, но, как и все иудейские праздники, начнется накануне с заходом солнца.С Лаг ба-омер связано много легенд и преданий – по одной из них именно в этот день между Песахом и Шавуотом закончилась чума, свирепствовавшая во времена правления римского императора Адриана (132—136 годах). Чума стала причиной смерти 24 тысяч учеников известного еврейского ученого и мыслителя рабби Акивы.С Лаг ба-омер также связывают различные событиями из жизни рабби Шимона Бар Йохая (Рашби) – одного из пяти выживших в эпидемии учеников рабби Акивы и основоположника каббалы. Это день, когда он официально стал раввином, женился и умер. Легенда повествует, что после смерти над его телом вознесся огонь, отсюда и обычай зажигать в праздник костры.Появление праздника Лаг ба-омер некоторые историки связывают с борьбой евреев против римлян. По преданию, большинство добровольцев, сражавшихся в армии легендарного еврейского военачальника Бар-Кохбы, были учениками рабби Акивы. Силы были неравные, восставших разгромили, однако они сумели одержать крупную победу над римлянами именно в Лаг ба-Омер. Это событие евреи отметили с размахом и продолжают праздновать по сей день.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , праздник, справки