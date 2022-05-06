Медведь напал на мужчину в горах Армении

"Я пошел собирать сибех (резак - ред). Подошел к реке, и тут на меня напал медведь и два медвежонка. Хорошо, что у меня был нож, и я стал защищаться. Мне удалось ударить медведя, а тот расцарапал мне ногу и грудь. После этого медведь с медвежатами ушли в лес", - рассказал Айрапетян порталу.