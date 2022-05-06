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Медведь напал на мужчину в горах Армении
Медведь напал на мужчину в горах Армении
Мужчина собирал в ущелье реки Касах дикорастущие травы, когда на него напал медведь с двумя медвежатами 06.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-06T22:16+0400
2022-05-06T22:16+0400
2022-05-06T22:16+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мая – Sputnik. Медведь напал на 68-летнего мужчину у села Оганаван (к северу от города Аштарака), сообщил Sputnik Армения.Житель Оганавана Айрапет Айрапетян собирал в ущелье реки Касах дикорастущие травы, когда на него напал медведь с двумя медвежатами.Раненый сельчанин позвонил другу, который приехал за ним.Отмечается, что мэр Аштарака Товмас Шахвердян распорядился помочь Айрапету Айрапетяну с лечением, принимая во внимание, что он пенсионер и глава многодетной семьи.
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media@sputniknews.com
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новости, происшествия, армения, в мире
Медведь напал на мужчину в горах Армении
Мужчина собирал в ущелье реки Касах дикорастущие травы, когда на него напал медведь с двумя медвежатами
ТБИЛИСИ, 6 мая – Sputnik
. Медведь напал на 68-летнего мужчину у села Оганаван (к северу от города Аштарака), сообщил Sputnik Армения
.
Житель Оганавана Айрапет Айрапетян собирал в ущелье реки Касах дикорастущие травы, когда на него напал медведь с двумя медвежатами.
"Я пошел собирать сибех (резак - ред). Подошел к реке, и тут на меня напал медведь и два медвежонка. Хорошо, что у меня был нож, и я стал защищаться. Мне удалось ударить медведя, а тот расцарапал мне ногу и грудь. После этого медведь с медвежатами ушли в лес", - рассказал Айрапетян порталу.
Раненый сельчанин позвонил другу, который приехал за ним.
Отмечается, что мэр Аштарака Товмас Шахвердян распорядился помочь Айрапету Айрапетяну с лечением, принимая во внимание, что он пенсионер и глава многодетной семьи.