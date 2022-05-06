https://sputnik-georgia.ru/20220506/nadoel-den-surka---eks-glava-mid-gruzii-khochet-uyti-iz-politiki-266473339.html

Надоел "день сурка" - экс-глава МИД Грузии хочет уйти из политики

Надоел "день сурка" - экс-глава МИД Грузии хочет уйти из политики

Ничто так не раздражает и не вызывает усталости, как безнадежное дело, отметил политик 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T16:01+0400

2022-05-06T16:01+0400

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григол вашадзе

новости

грузия

политика

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Экс-министр иностранных дел Грузии, бывший председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе серьезно задумался об уходе из политики.На данный момент Вашадзе является депутатом десятого созыва. Он попал в парламент по избирательным спискам "Нацдвижения". Однако вскоре после парламентских выборов 2020 года вышел из него, заявив, что не согласен с тактикой большинства в партии. Еще более неприемлемым для него оказалось отсутствие партийной стратегии.По словам политика, он понимает, что что-то полезное и нужное делается в тех двух парламентских комитетах – по внешним связям и культуре, в которых он состоит, "однако, это не все решает"."Постоянно крутишься, как белка в колесе, а вечером сядешь и думаешь, почему крадешь у себя время, которое можно провести с друзьями, с семей", - сказал Вашадзе, добавив, что "его ничто так не раздражает и не вызывает усталости, как безнадежное дело".Григол Вашадзе до приезда на родину работал в МИД СССР. В Грузии занимал ряд ключевых постов в правительстве Михаила Саакашвили - в 2008 году с ноября по декабрь был министром культуры и спорта, с декабря 2008 по октябрь 2012 года – министром иностранных дел.Причем какое-то время МИД Грузии он возглавлял, являясь гражданином России. Только после скандала, поднятого оппозицией, Вашадзе официально отказался от российского гражданства.В 2018 году, будучи уже председателем бывшей правящей партии "Единое национальное движение", Вашадзе баллотировался в президенты Грузии. Вашадзе женат на легендарной балерине Нино Ананиашвили.

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григол вашадзе, новости, грузия, политика