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Путин поздравил ветеранов и народ Грузии с 77-летием Победы
Путин поздравил ветеранов и народ Грузии с 77-летием Победы
Путин пожелал всем ветеранам, проживающим в Грузии, доброго здоровья, долголетия и благополучия, а всему грузинскому народу - мира и процветания 06.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-06T20:45+0400
2022-05-06T20:45+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил лидеров ряда государств, а также ветеранов и народ Грузии и Украины с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.Письмо главы российского государства распространила Секция интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарии в Грузии.В письме говорится, что сегодня наш общий нравственный долг - бережно хранить и передавать молодым поколениям память о славных событиях прошлого, пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю."Уверен, что традиции братской дружбы и взамовыручки, закаленные в годы военных испытаний, будут способствовать сохранению и упрочнению добрососедских отношений между нашими странами и народами", - подчеркивается в послании.В заключении Путин пожелал всем ветеранам, проживающим в Грузии, доброго здоровья, долголетия и благополучия, а всему грузинскому народу - мира и процветания.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них — младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
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Путин поздравил ветеранов и народ Грузии с 77-летием Победы
20:45 06.05.2022 (обновлено: 20:47 06.05.2022)
Путин пожелал всем ветеранам, проживающим в Грузии, доброго здоровья, долголетия и благополучия, а всему грузинскому народу - мира и процветания
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил лидеров ряда государств, а также ветеранов и народ Грузии и Украины с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
"Дорогие Ветераны! Уважаемые граждане Грузии! Сердечно поздравляю Вас с 77-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая - священный праздник для народов России и Грузии. В этот день мы с чувством огромной признательности и гордости вспоминаем о великих подвигах и неисчислимых жертвах наших отцов и дедов, которые плечом к плечу сражались с захватчиками на фронте и самоотверженно трудились в тылу, приближая победу над фашизмом", – говорится в послании Путина народу Грузии.
В письме говорится, что сегодня наш общий нравственный долг - бережно хранить и передавать молодым поколениям память о славных событиях прошлого, пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю.
"Уверен, что традиции братской дружбы и взамовыручки, закаленные в годы военных испытаний, будут способствовать сохранению и упрочнению добрососедских отношений между нашими странами и народами", - подчеркивается в послании.
В заключении Путин пожелал всем ветеранам, проживающим в Грузии, доброго здоровья, долголетия и благополучия, а всему грузинскому народу - мира и процветания.
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них — младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.