https://sputnik-georgia.ru/20220506/skolko-v-gruzii-ostalos-veteranov-vov-266472632.html
Сколько в Грузии осталось ветеранов ВОВ?
Сколько в Грузии осталось ветеранов ВОВ?
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. В Грузии осталось 172 ветерана Великой Отечественной войны, об этом Sputnik Грузия сообщили в пресс-службе Союза ветеранов. 06.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-06T15:39+0400
2022-05-06T15:39+0400
2022-05-06T15:39+0400
грузия
общество
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ветераны
праздник 9 мая 2022
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. В Грузии осталось 172 ветерана Великой Отечественной войны, об этом Sputnik Грузия сообщили в пресс-службе Союза ветеранов.По последним данным, из 172 ветеранов, оставшихся в стране, самый старший среди мужчин – Александр Бускивадзе, которому 1 июля исполнится 104 года.Несмотря на то, что на тот момент Ефимова была ребенком (блокада Ленинграда 8 сент. 1941 г. – 27 янв. 1944 г.), по закону все те, кто был рожден при блокаде, считаются ветеранами войны.В Грузии 9 мая отмечается День Победы над фашизмом. После капитуляции Вермахта 8 мая 1945 года в Европе закончилась Вторая мировая война. В Советском Союзе 9 мая было объявлено Днем Победы над фашизмом.Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли воевать около 700 тысяч грузин, половина из них не вернулась.Именно грузин Мелитон Кантария был одним из тех, кто водрузил красное знамя над Рейхстагом. Спустя десятилетия в память о Кантария 10 мая 2016 года в Тбилиси установили монумент.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, ветераны, праздник 9 мая 2022
Сколько в Грузии осталось ветеранов ВОВ?
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik.
В Грузии осталось 172 ветерана Великой Отечественной войны, об этом Sputnik Грузия
сообщили в пресс-службе Союза ветеранов.
По последним данным, из 172 ветеранов, оставшихся в стране, самый старший среди мужчин – Александр Бускивадзе, которому 1 июля исполнится 104 года.
Среди женщин самая старшая Мери Маградзе – ей 1 мая исполнилось 103 года. Самая молодая ветеран ВОВ в Грузии на данный момент – участница Блокады Ленинграда Светлана Ефимова, которая родилась 3 июля 1938 года. Ей летом исполнится 84.
Несмотря на то, что на тот момент Ефимова была ребенком (блокада Ленинграда 8 сент. 1941 г. – 27 янв. 1944 г.), по закону все те, кто был рожден при блокаде, считаются ветеранами войны.
В Грузии 9 мая отмечается День Победы над фашизмом. После капитуляции Вермахта 8 мая 1945 года в Европе закончилась Вторая мировая война. В Советском Союзе 9 мая было объявлено Днем Победы над фашизмом.
Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли воевать около 700 тысяч грузин, половина из них не вернулась.
Именно грузин Мелитон Кантария был одним из тех, кто водрузил красное знамя над Рейхстагом. Спустя десятилетия в память о Кантария 10 мая 2016 года в Тбилиси установили монумент.