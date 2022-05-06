https://sputnik-georgia.ru/20220506/skolko-v-gruzii-ostalos-veteranov-vov-266472632.html

Сколько в Грузии осталось ветеранов ВОВ?

Сколько в Грузии осталось ветеранов ВОВ?

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. В Грузии осталось 172 ветерана Великой Отечественной войны, об этом Sputnik Грузия сообщили в пресс-службе Союза ветеранов. 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T15:39+0400

2022-05-06T15:39+0400

2022-05-06T15:39+0400

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праздник 9 мая 2022

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. В Грузии осталось 172 ветерана Великой Отечественной войны, об этом Sputnik Грузия сообщили в пресс-службе Союза ветеранов.По последним данным, из 172 ветеранов, оставшихся в стране, самый старший среди мужчин – Александр Бускивадзе, которому 1 июля исполнится 104 года.Несмотря на то, что на тот момент Ефимова была ребенком (блокада Ленинграда 8 сент. 1941 г. – 27 янв. 1944 г.), по закону все те, кто был рожден при блокаде, считаются ветеранами войны.В Грузии 9 мая отмечается День Победы над фашизмом. После капитуляции Вермахта 8 мая 1945 года в Европе закончилась Вторая мировая война. В Советском Союзе 9 мая было объявлено Днем ​​Победы над фашизмом.Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли воевать около 700 тысяч грузин, половина из них не вернулась.Именно грузин Мелитон Кантария был одним из тех, кто водрузил красное знамя над Рейхстагом. Спустя десятилетия в память о Кантария 10 мая 2016 года в Тбилиси установили монумент.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, общество, новости, ветераны, праздник 9 мая 2022