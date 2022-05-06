https://sputnik-georgia.ru/20220506/test-naskolko-khorosho-vy-znakomy-s-gruzinskimi-napitkami-266477382.html
Тест: насколько хорошо вы знакомы с грузинскими напитками
Тест: насколько хорошо вы знакомы с грузинскими напитками
6 мая неофициально празднуется день напитков. Первые упоминания о нем можно найти в 1921 году, когда он назывался Днем газированных напитков в бутылках... 06.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-06T17:13+0400
2022-05-06T17:13+0400
2022-05-06T17:13+0400
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Sputnik Грузия подготовил для вас тест о грузинских напитках – и алкогольных, и безалкогольных. Наливайте себе свой любимый напиток и приступайте!
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, интерактив, мультимедиа, тесты, тесты
Тест: насколько хорошо вы знакомы с грузинскими напитками
6 мая неофициально празднуется день напитков. Первые упоминания о нем можно найти в 1921 году, когда он назывался Днем газированных напитков в бутылках. Постепенно этот день стал праздником разных напитков.
Sputnik Грузия подготовил для вас тест о грузинских напитках – и алкогольных, и безалкогольных. Наливайте себе свой любимый напиток и приступайте!