https://sputnik-georgia.ru/20220506/test-naskolko-khorosho-vy-znakomy-s-gruzinskimi-napitkami-266477382.html

Тест: насколько хорошо вы знакомы с грузинскими напитками

Тест: насколько хорошо вы знакомы с грузинскими напитками

6 мая неофициально празднуется день напитков. Первые упоминания о нем можно найти в 1921 году, когда он назывался Днем газированных напитков в бутылках... 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T17:13+0400

2022-05-06T17:13+0400

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Sputnik Грузия подготовил для вас тест о грузинских напитках – и алкогольных, и безалкогольных. Наливайте себе свой любимый напиток и приступайте!

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, интерактив, мультимедиа, тесты, тесты