Цискаридзе о шоу "Сегодня вечером": я уважаю Максима Галкина и честно ему все сказал
12:23 06.05.2022 (обновлено: 13:23 06.05.2022)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnakova / Перейти в фотобанкРектор Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnakova/
Скандал вокруг передачи "Сегодня вечером" после ухода Максима Галкина и тему своего участия в шоу известный артист балета и педагог Николай Цискаридзе обсудил в своей колонке на Sputnik Грузия
О том, чтобы стать постоянным ведущим телепередачи "Сегодня вечером" вместо Максима Галкина, у меня с руководством Первого канала разговора не было. Никаких предложений не поступало. А если бы?.. Все знают, я не люблю сослагательного наклонения.
Мне позвонили, попросили провести передачу и я ее провел. Она выйдет в эфир в субботу, 7 мая. И сделал я это абсолютно безвозмездно. В том числе с уважением к той теме, которой была посвящена программа, а это празднование дня Победы.
В амплуа ведущего я дебютировал на Первом канале в программе "Взгляд" в 2001 году. И поскольку впоследствии я провел множество всяких программ не только на Первом, но и на "Культуре, и на "Россия 1", для меня это не является какой-то особой неординарностью.
© Пресс-служба телеканала «Россия 1» / Перейти в фотобанкЧлены жюри конкурса "Синяя птица" пианист Денис Мацуев и артист балета Николай Цискаридзе (слева направо)
Члены жюри конкурса "Синяя птица" пианист Денис Мацуев и артист балета Николай Цискаридзе (слева направо)
© Пресс-служба телеканала «Россия 1»/
Просто надо понимать одну вещь. И я это говорю как руководитель очень крупного учебного заведения, ведь я материально ответственный человек, у меня в подчинении огромное количество людей и обязанностей. Любое производство – это огромная машина.
Для того, чтобы в эфир вышла программа, нужны ведь не только ведущие, но и редакторы, режиссеры, операторы, монтажеры, гримеры, имиджмейкеры, рекламщики и т. д. Это большой коллектив, огромные декорации плюс аренда помещения.
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкНиколай Цискаридзе на Всероссийском фестивале "Большая перемена"
Николай Цискаридзе на Всероссийском фестивале "Большая перемена"
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov/
Вы представьте себе, это много месяцев должно окупаться, люди должны получать зарплату. Любое производство должно приносить доход...
Я много лет дружу с Максимом Галкиным, очень люблю его и Аллу Борисовну. И я честно написал ему, что я бескорыстно по просьбе съемочной группы провел программу.
И я очень надеюсь, как бы ни складывались дальнейшие события, я знаю точно, что мое отношение к моим друзьям, среди которых всегда будет и есть Максим Галкин, никогда не изменится.