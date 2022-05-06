https://sputnik-georgia.ru/20220506/tsiskaridze-o-shou-segodnya-vecherom-ya-uvazhayu-maksima-galkina-i-chestno-emu-vse-skazal-266455853.html

Цискаридзе о шоу "Сегодня вечером": я уважаю Максима Галкина и честно ему все сказал

Цискаридзе о шоу "Сегодня вечером": я уважаю Максима Галкина и честно ему все сказал

Скандал вокруг передачи "Сегодня вечером" после ухода Максима Галкина и тему своего участия в шоу известный артист балета и педагог Николай Цискаридзе обсудил... 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T12:23+0400

2022-05-06T12:23+0400

2022-05-06T13:23+0400

николай цискаридзе

грузия

россия

максим галкин

колумнисты

общество

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/11/249003062_0:38:2706:1560_1920x0_80_0_0_c17201d6b86dfe11f4bbf9aa05e70f2a.jpg

О том, чтобы стать постоянным ведущим телепередачи "Сегодня вечером" вместо Максима Галкина, у меня с руководством Первого канала разговора не было. Никаких предложений не поступало. А если бы?.. Все знают, я не люблю сослагательного наклонения.В амплуа ведущего я дебютировал на Первом канале в программе "Взгляд" в 2001 году. И поскольку впоследствии я провел множество всяких программ не только на Первом, но и на "Культуре, и на "Россия 1", для меня это не является какой-то особой неординарностью.Просто надо понимать одну вещь. И я это говорю как руководитель очень крупного учебного заведения, ведь я материально ответственный человек, у меня в подчинении огромное количество людей и обязанностей. Любое производство – это огромная машина.Для того, чтобы в эфир вышла программа, нужны ведь не только ведущие, но и редакторы, режиссеры, операторы, монтажеры, гримеры, имиджмейкеры, рекламщики и т. д. Это большой коллектив, огромные декорации плюс аренда помещения. Вы представьте себе, это много месяцев должно окупаться, люди должны получать зарплату. Любое производство должно приносить доход...Я много лет дружу с Максимом Галкиным, очень люблю его и Аллу Борисовну. И я честно написал ему, что я бескорыстно по просьбе съемочной группы провел программу.И я очень надеюсь, как бы ни складывались дальнейшие события, я знаю точно, что мое отношение к моим друзьям, среди которых всегда будет и есть Максим Галкин, никогда не изменится.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

николай цискаридзе, грузия, россия, максим галкин, колумнисты, общество, культура