https://sputnik-georgia.ru/20220506/ubiystvo-na-yuge-gruzii-raskryto-zaderzhan-molodoy-muzhchina-266465991.html

Убийство на юге Грузии раскрыто –задержан молодой мужчина

Убийство на юге Грузии раскрыто –задержан молодой мужчина

Задержанному грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T11:22+0400

2022-05-06T11:22+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли убийство в поселке Аспиндза (регион Самцхе - Джавахети) – задержан 36-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Сотрудники полиции задержали обвиняемого вскоре близ места происшествия. Полиция также изъяла орудие убийства – нож – в качестве вещественного доказательства.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство". Задержанному грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

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полиция, происшествия, грузия, новости, преступность в грузии, общество