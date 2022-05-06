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Убийство на юге Грузии раскрыто –задержан молодой мужчина
Убийство на юге Грузии раскрыто –задержан молодой мужчина
Задержанному грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет 06.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-06T11:22+0400
2022-05-06T11:22+0400
2022-05-06T11:22+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли убийство в поселке Аспиндза (регион Самцхе - Джавахети) – задержан 36-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Сотрудники полиции задержали обвиняемого вскоре близ места происшествия. Полиция также изъяла орудие убийства – нож – в качестве вещественного доказательства.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство". Задержанному грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.
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media@sputniknews.com
+74956456601
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полиция, происшествия, грузия, новости, преступность в грузии, общество
Убийство на юге Грузии раскрыто –задержан молодой мужчина
Задержанному грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли убийство в поселке Аспиндза (регион Самцхе - Джавахети) – задержан 36-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
По данным следствия, во время ссоры молодой мужчина ранил своего односельчанина-ровесника в область шеи холодным оружием. В результате мужчина скончался на месте. Инцидент произошел 5 мая в поселке Аспиндза.
Сотрудники полиции задержали
обвиняемого вскоре близ места происшествия. Полиция также изъяла орудие убийства – нож – в качестве вещественного доказательства.
Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство". Задержанному грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.