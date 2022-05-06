https://sputnik-georgia.ru/20220506/v-gruzii-raskryli-prestupnuyu-skhemu-vymoganiya-deneg--zaderzhany-dva-cheloveka-266465662.html

В Грузии раскрыли преступную схему вымогания денег – задержаны два человека

В Грузии раскрыли преступную схему вымогания денег – задержаны два человека

Осужденные обманом присвоили деньги катарской компании и гражданина Нидерландов 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T10:49+0400

2022-05-06T10:49+0400

2022-05-06T11:28+0400

тбилисский городской суд

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происшествия

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нидерланды

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными обвиняемых в присвоении крупной суммы денег путем мошенничества и легализации незаконных доходов гражданина Нигерии и Грузии, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.По информации ведомства, осужденные обманом присвоили деньги катарской компании и гражданина Нидерландов.Следствие также установило, что осужденные установили коммуникацию с гражданином Нидерландов в социальной сети, использовав страницу вымышленного человека. После того, как они втерлись в доверие жертве, смогли получить от него 57,8 тысячи долларов на банковский счет в Грузии.Часть полученных денег гражданин Нигерии положил на свой личный счет и распорядился ими для личных нужд.Также на стадии расследования по ходатайству прокуратуры замороженная сумма в размере 145,9 тысячи долларов была полностью возвращена пострадавшей катарской компании, а гражданину Нидерландов был возмещен ущерб.

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тбилисский городской суд, новости, грузия, происшествия, нигерия, нидерланды