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В Грузии раскрыли преступную схему вымогания денег – задержаны два человека
В Грузии раскрыли преступную схему вымогания денег – задержаны два человека
Осужденные обманом присвоили деньги катарской компании и гражданина Нидерландов 06.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-06T10:49+0400
2022-05-06T10:49+0400
2022-05-06T11:28+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными обвиняемых в присвоении крупной суммы денег путем мошенничества и легализации незаконных доходов гражданина Нигерии и Грузии, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.По информации ведомства, осужденные обманом присвоили деньги катарской компании и гражданина Нидерландов.Следствие также установило, что осужденные установили коммуникацию с гражданином Нидерландов в социальной сети, использовав страницу вымышленного человека. После того, как они втерлись в доверие жертве, смогли получить от него 57,8 тысячи долларов на банковский счет в Грузии.Часть полученных денег гражданин Нигерии положил на свой личный счет и распорядился ими для личных нужд.Также на стадии расследования по ходатайству прокуратуры замороженная сумма в размере 145,9 тысячи долларов была полностью возвращена пострадавшей катарской компании, а гражданину Нидерландов был возмещен ущерб.
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тбилисский городской суд, новости, грузия, происшествия, нигерия, нидерланды
В Грузии раскрыли преступную схему вымогания денег – задержаны два человека
10:49 06.05.2022 (обновлено: 11:28 06.05.2022)
Осужденные обманом присвоили деньги катарской компании и гражданина Нидерландов
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными обвиняемых в присвоении крупной суммы денег путем мошенничества и легализации незаконных доходов гражданина Нигерии и Грузии, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.
По информации
ведомства, осужденные обманом присвоили деньги катарской компании и гражданина Нидерландов.
На основании доказательств, представленных прокуратурой, подтвердилось, что гражданин Нигерии и другие члены преступной группировки взломали электронную почту катарской компании. Злоумышленники отправили ложные сообщения и поддельные инвойсы, на основании чего получили от компании 189,5 тысячи долларов на свой банковский счет в Грузии.
Следствие также установило, что осужденные установили коммуникацию с гражданином Нидерландов в социальной сети, использовав страницу вымышленного человека. После того, как они втерлись в доверие жертве, смогли получить от него 57,8 тысячи долларов на банковский счет в Грузии.
Часть полученных денег гражданин Нигерии положил на свой личный счет и распорядился ими для личных нужд.
Также на стадии расследования по ходатайству прокуратуры замороженная сумма в размере 145,9 тысячи долларов была полностью возвращена пострадавшей катарской компании, а гражданину Нидерландов был возмещен ущерб.