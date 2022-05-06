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Верхний Ларс сегодня: дорога из Грузии в Россию закрылась для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: дорога из Грузии в Россию закрылась для большегрузов
Запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби из-за снегопада 06.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-06T21:12+0400
2022-05-06T21:12+0400
2022-05-06T21:38+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение трейлеров, сообщат департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии.В частности, запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада, говорится в сообщении.Для остального вида транспорта движение свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, погода, новости, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: дорога из Грузии в Россию закрылась для большегрузов
21:12 06.05.2022 (обновлено: 21:38 06.05.2022)
Запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби из-за снегопада
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение трейлеров, сообщат департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии.
В частности, запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада, говорится в сообщении.
Для остального вида транспорта движение свободно.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.