https://sputnik-georgia.ru/20220506/verkhniy-lars-segodnya-doroga-iz-gruzii-v-rossiyu-zakrylas-dlya-bolshegruzov--266486548.html

Верхний Ларс сегодня: дорога из Грузии в Россию закрылась для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога из Грузии в Россию закрылась для большегрузов

Запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби из-за снегопада 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T21:12+0400

2022-05-06T21:12+0400

2022-05-06T21:38+0400

грузия

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мцхета-степанцминда-ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение трейлеров, сообщат департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии.В частности, запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада, говорится в сообщении.Для остального вида транспорта движение свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, погода, новости, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге