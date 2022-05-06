https://sputnik-georgia.ru/20220506/verkhniy-lars-segodnya-doroga-iz-gruzii-v-rossiyu-zakrylas-polnostyu--266489029.html

Верхний Ларс сегодня: дорога из Грузии в Россию закрылась полностью

Верхний Ларс сегодня: дорога из Грузии в Россию закрылась полностью

Запрет действует на участке Гудаури-Коби из-за метели и плохой видимости 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T23:24+0400

2022-05-06T23:24+0400

2022-05-06T23:24+0400

грузия

погода

новости

верхний ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение всех видов автотранспорта , сообщат департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии.В частности, запрет действует на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за метели и плохой видимости, говорится в сообщении.Два часа назад из-за снегопада этот участок закрылся для большегрузов.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, погода, новости, верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге