https://sputnik-georgia.ru/20220507/chislo-zhertv-pri-vzryve-v-otele-v-gavane-uvelichilos-do-22-266499823.html

Число жертв при взрыве в отеле в Гаване увеличилось до 22

Число жертв при взрыве в отеле в Гаване увеличилось до 22

В качестве основной причины трагедии рассматривается несчастный случай 07.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-07T13:59+0400

2022-05-07T13:59+0400

2022-05-07T13:59+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Количество жертв при взрыве в отеле Saratoga в Гаване увеличилось до 22 - среди погибших есть ребенок, сообщили в администрации президента Кубы, пишет РИА Новости.Согласно обнародованным властями данным, по состоянию на вечер пятницы госпитализированы 64 человека, среди них 14 детей.Взрыв газа в отеле Saratoga произошел 6 мая. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа. Повреждения получили расположенные рядом строения. В качестве основной причины трагедии рассматривается несчастный случай.Подрядчики гостиницы, ответственные за исправность газового оборудования, имели необходимые разрешения и лицензии. Отель Saratoga, расположенный напротив гаванского Капитолия, не был заселен, так как в нем проводили ремонтные работы. Гостиницу готовили к открытию 10 мая.

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