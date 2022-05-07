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Число жертв при взрыве в отеле в Гаване увеличилось до 22
Число жертв при взрыве в отеле в Гаване увеличилось до 22
В качестве основной причины трагедии рассматривается несчастный случай 07.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-07T13:59+0400
2022-05-07T13:59+0400
2022-05-07T13:59+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Количество жертв при взрыве в отеле Saratoga в Гаване увеличилось до 22 - среди погибших есть ребенок, сообщили в администрации президента Кубы, пишет РИА Новости.Согласно обнародованным властями данным, по состоянию на вечер пятницы госпитализированы 64 человека, среди них 14 детей.Взрыв газа в отеле Saratoga произошел 6 мая. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа. Повреждения получили расположенные рядом строения. В качестве основной причины трагедии рассматривается несчастный случай.Подрядчики гостиницы, ответственные за исправность газового оборудования, имели необходимые разрешения и лицензии. Отель Saratoga, расположенный напротив гаванского Капитолия, не был заселен, так как в нем проводили ремонтные работы. Гостиницу готовили к открытию 10 мая.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, в мире, куба
Число жертв при взрыве в отеле в Гаване увеличилось до 22
В качестве основной причины трагедии рассматривается несчастный случай
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik.
Количество жертв при взрыве в отеле Saratoga в Гаване увеличилось до 22 - среди погибших есть ребенок, сообщили в администрации президента Кубы, пишет РИА Новости
.
Согласно обнародованным властями данным, по состоянию на вечер пятницы госпитализированы 64 человека, среди них 14 детей.
Среди погибших или пострадавших нет иностранцев, добавили в Министерстве туризма Кубы. Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.
Взрыв газа в отеле Saratoga произошел 6 мая. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа. Повреждения получили расположенные рядом строения. В качестве основной причины трагедии рассматривается несчастный случай.
Подрядчики гостиницы, ответственные за исправность газового оборудования, имели необходимые разрешения и лицензии. Отель Saratoga, расположенный напротив гаванского Капитолия, не был заселен, так как в нем проводили ремонтные работы. Гостиницу готовили к открытию 10 мая.