https://sputnik-georgia.ru/20220507/ekspert-rasskazala-pochemu-menyaetsya-otnoshenie-k-prazdnovaniyu-dnya-pobedy-266501200.html
Эксперт рассказала, почему меняется отношение к празднованию Дня Победы
Эксперт рассказала, почему меняется отношение к празднованию Дня Победы
Грузия никогда не забудет подвиг героев, воевавших в годы Великой Отечественной Войны, заявила в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия политолог... 07.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-07T15:35+0400
2022-05-07T15:35+0400
2022-05-07T16:18+0400
видео
день победы
экспертное мнение
видео-новости из грузии
мультимедиа
вов
9 мая
эксклюзив sputnik грузия
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По словам Лали Морошкиной, несмотря на то, что во всем мире меняется отношение к этому дню, в Грузии будут помнить подвиг предков, защищавших свою родину. "Что нам прикажут сделать украинцы? Пойти плюнуть на могилы наших дедов, которые воевали за нас? Украинцы, которые сейчас утверждают, что Бендера – бравый парень, а Гитлер – просто талантливый австрийский художник? Кстати, грузинские националы то же самое говорят. Когда ты это слышишь, думаешь: "А может, мне это снится?" – сказала Морошкина.По информации властей Грузии, мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, по традиции состоятся 9 мая в Тбилиси, только не в парке Ваке – из-за ремонта встреча с ветеранами и их потомками перенесена в Парк культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе.
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видео, день победы, экспертное мнение, видео-новости из грузии, мультимедиа, вов, 9 мая, эксклюзив sputnik грузия, видео
Эксперт рассказала, почему меняется отношение к празднованию Дня Победы
15:35 07.05.2022 (обновлено: 16:18 07.05.2022)
Грузия никогда не забудет подвиг героев, воевавших в годы Великой Отечественной Войны, заявила в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия политолог, экс-замминистра по урегулированию конфликтов Лали Морошкина
По словам Лали Морошкиной, несмотря на то, что во всем мире меняется отношение к этому дню, в Грузии будут помнить подвиг предков, защищавших свою родину.
"Что нам прикажут сделать украинцы? Пойти плюнуть на могилы наших дедов, которые воевали за нас? Украинцы, которые сейчас утверждают, что Бендера – бравый парень, а Гитлер – просто талантливый австрийский художник? Кстати, грузинские националы то же самое говорят. Когда ты это слышишь, думаешь: "А может, мне это снится?" – сказала Морошкина.
По информации властей Грузии, мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, по традиции состоятся 9 мая в Тбилиси, только не в парке Ваке – из-за ремонта встреча с ветеранами и их потомками перенесена в Парк культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе.