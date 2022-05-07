https://sputnik-georgia.ru/20220507/ekspert-rasskazala-pochemu-menyaetsya-otnoshenie-k-prazdnovaniyu-dnya-pobedy-266501200.html

Эксперт рассказала, почему меняется отношение к празднованию Дня Победы

Эксперт рассказала, почему меняется отношение к празднованию Дня Победы

Грузия никогда не забудет подвиг героев, воевавших в годы Великой Отечественной Войны, заявила в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия политолог... 07.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-07T15:35+0400

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видео

день победы

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видео-новости из грузии

мультимедиа

вов

9 мая

эксклюзив sputnik грузия

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По словам Лали Морошкиной, несмотря на то, что во всем мире меняется отношение к этому дню, в Грузии будут помнить подвиг предков, защищавших свою родину. "Что нам прикажут сделать украинцы? Пойти плюнуть на могилы наших дедов, которые воевали за нас? Украинцы, которые сейчас утверждают, что Бендера – бравый парень, а Гитлер – просто талантливый австрийский художник? Кстати, грузинские националы то же самое говорят. Когда ты это слышишь, думаешь: "А может, мне это снится?" – сказала Морошкина.По информации властей Грузии, мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, по традиции состоятся 9 мая в Тбилиси, только не в парке Ваке – из-за ремонта встреча с ветеранами и их потомками перенесена в Парк культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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