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Эммануэль Макрон вновь вступил в должность президента Франции
Эммануэль Макрон вновь вступил в должность президента Франции
Макрон официально снова вступил в должность главы государства на пять лет 07.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-07T15:32+0400
2022-05-07T15:32+0400
2022-05-07T15:32+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон 7 мая официально снова вступил в должность главы государства на пять лет, пишет РИА Новости.Церемония инаугурации Макрона проходит в Елисейском дворце утром в субботу. Трансляцию ведет телеканал BFMTV. В ходе торжества глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус вновь провозгласил озвученные ранее официальные итоги президентских выборов.После этого Макрон был объявлен Великим магистром Ордена Почетного легиона, что и ознаменовало собой начало его второго срока.Во Франции 24 апреля прошел второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно окончательным данным Конституционного совета Франции, Макрон получил 58,55% голосов, Ле Пен – 41,45%.
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эммануэль макрон, франция, новости, в мире, политика, марин ле пен
Эммануэль Макрон вновь вступил в должность президента Франции
Макрон официально снова вступил в должность главы государства на пять лет
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik.
Переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон 7 мая официально снова вступил в должность главы государства на пять лет, пишет РИА Новости
.
Церемония инаугурации Макрона проходит в Елисейском дворце утром в субботу. Трансляцию ведет телеканал BFMTV
. В ходе торжества глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус вновь провозгласил озвученные ранее официальные итоги президентских выборов.
"Объявляю Вас избранным президентом Республики", – сказал Фабиус, обращаясь к Макрону.
После этого Макрон был объявлен Великим магистром Ордена Почетного легиона, что и ознаменовало собой начало его второго срока.
Во Франции 24 апреля прошел второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно окончательным данным Конституционного совета Франции, Макрон получил 58,55% голосов, Ле Пен – 41,45%.