https://sputnik-georgia.ru/20220507/gruzinskaya-vesna-ochnis-266501398.html

Грузинская весна, очнись!

Грузинская весна, очнись!

Удивительно, но на пасхальные праздники, вместо привычной дождливой погоды, в Грузии было солнечно и тепло. А конец апреля - начало мая только расстраивают 07.05.2022, Sputnik Грузия

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В масштабе всей страны в разгар весны – холод, ветер, дожди, град, а в высокогорных районах даже снег. И все это буквально на расстоянии трех недель от лета. Хочется надеяться, что грузинская весна скоро очнется и порадует хорошей погодой. А пока запасаемся зонтами, хорошим настроением и ждем лета. Только обычного грузинского жаркого лета, а не вот это вот все...

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