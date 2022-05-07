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Грузинская весна, очнись!
Грузинская весна, очнись!
Удивительно, но на пасхальные праздники, вместо привычной дождливой погоды, в Грузии было солнечно и тепло. А конец апреля - начало мая только расстраивают 07.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-07T15:41+0400
2022-05-07T15:41+0400
2022-05-07T16:19+0400
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В масштабе всей страны в разгар весны – холод, ветер, дожди, град, а в высокогорных районах даже снег. И все это буквально на расстоянии трех недель от лета. Хочется надеяться, что грузинская весна скоро очнется и порадует хорошей погодой. А пока запасаемся зонтами, хорошим настроением и ждем лета. Только обычного грузинского жаркого лета, а не вот это вот все...
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мультимедиа, погода
Грузинская весна, очнись!
15:41 07.05.2022 (обновлено: 16:19 07.05.2022)
Удивительно, но на пасхальные праздники, вместо привычной дождливой погоды, в Грузии было солнечно и тепло. А конец апреля - начало мая только расстраивают
В масштабе всей страны в разгар весны – холод, ветер, дожди, град, а в высокогорных районах даже снег. И все это буквально на расстоянии трех недель от лета.
Хочется надеяться, что грузинская весна скоро очнется и порадует хорошей погодой. А пока запасаемся зонтами, хорошим настроением и ждем лета. Только обычного грузинского жаркого лета, а не вот это вот все...