https://sputnik-georgia.ru/20220507/gruziya-nadeetsya-na-vas-prezident-gruzii-pozdravila-makrona-266509405.html

"Грузия надеется на вас": президент Грузии поздравила Макрона

"Грузия надеется на вас": президент Грузии поздравила Макрона

Переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон 7 мая официально снова вступил в должность главы государства на пять лет 07.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-07T22:29+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвиши поздравила президента Франции Эммануэля Макрона с избранием на второй срок и инаугурацией."Грузия надеется на вас, что вы будете руководить сильной Францией в сильной Европе, которая открыта для вашего соседа", – говорится в поздравлении Зурабишвили в Twitter.Переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон 7 мая официально снова вступил в должность главы государства на пять лет.Во Франции 24 апреля прошел второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно окончательным данным Конституционного совета Франции, Макрон получил 58,55% голосов, Ле Пен – 41,45%.

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саломе зурабишвили , новости, грузия, политика, франция, европа, twitter