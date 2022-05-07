https://sputnik-georgia.ru/20220507/iz-chisla-zaderzhannykh-na-aktsiii-v-batumi-v-zaklyuchenii-ostayutsya-23-cheloveka---mvd-266500658.html
Из числа задержанных на акциии в Батуми в заключении остаются 23 человека - МВД
Из числа задержанных на акциии в Батуми в заключении остаются 23 человека - МВД
Требованием активистов партии является перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за рубеж 07.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-07T14:20+0400
2022-05-07T14:20+0400
2022-05-07T14:20+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Из 25-ти задержанных на акции у здания правительства Аджарской АР в Батуми, двое отпущены по подписке, остальные остаются в заключении, говорится в заявлении МВД Грузии.По данным МВД, всем задержанным вменяют административные нарушения - "мелкое хулиганство" и "неподчинение требованию полиции".В партии "Единое национальное движение", которая была организатором акции, утверждают, что среди задержанных полицией три депутата Верховного совета Аджарии и почти все депутататы сакребуло (местный совещательный орган) Батуми.Глава батумской организации "Нацдвижения" Мирдат Камададзе заявил, что для освобождения своих сторонников они намерены обратиться к международным организациям, Народному защитнику и дипломатам.Что касается акций, то, по его словам, они продолжатся.Основным требованием активистов партии является перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за рубеж.Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что в Грузии его не лечат должным образом, и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за рубежом.
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мвд грузии, грузия, новости, политика, михаил саакашвили, батуми, аджария
Из числа задержанных на акциии в Батуми в заключении остаются 23 человека - МВД
Требованием активистов партии является перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за рубеж
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Из 25-ти задержанных на акции у здания правительства Аджарской АР в Батуми, двое отпущены по подписке, остальные остаются в заключении, говорится в заявлении МВД Грузии.
По данным
МВД, всем задержанным вменяют административные нарушения - "мелкое хулиганство" и "неподчинение требованию полиции".
Причиной задержания МВД Грузии называет сопротивление сотрудникам полиции, когда те стали убирать палатки с проезжей части, чтобы освободить дорогу автомобилям в ночь на субботу.
В партии "Единое национальное движение", которая была организатором акции, утверждают, что среди задержанных полицией три депутата Верховного совета Аджарии и почти все депутататы сакребуло (местный совещательный орган) Батуми.
Глава батумской организации "Нацдвижения" Мирдат Камададзе заявил, что для освобождения своих сторонников они намерены обратиться к международным организациям, Народному защитнику и дипломатам.
Что касается акций, то, по его словам, они продолжатся.
Основным требованием активистов партии является перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за рубеж.
Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что в Грузии его не лечат должным образом, и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за рубежом.