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Количество погибших при взрыве в отеле в Гаване возросло до 32
Количество погибших при взрыве в отеле в Гаване возросло до 32
Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел 6 мая – взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа 07.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-07T21:41+0400
2022-05-07T21:41+0400
2022-05-07T22:25+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Количество жертв при взрыве газа в гаванской гостинице Saratoga достигло 32, еще 19 объявлены пропавшими без вести, сообщила представитель регионального Красного Креста Глория Боннин.Ранее сообщалось о 25 погибших и более чем 60 госпитализированных.По информации медиков, в клиниках столицы остаются не менее 44 человек, 10 были выписаны.Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел утром 6 мая. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа, также пострадали соседние строения. Предварительная версия произошедшего – утечка и взрыв бытового газа из заправочной цистерны. Местные власти уже назвали случившееся несчастным случаем – газовое оборудование и подрядчики гостиницы имели необходимые разрешения и лицензии.
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Количество погибших при взрыве в отеле в Гаване возросло до 32
21:41 07.05.2022 (обновлено: 22:25 07.05.2022)
Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел 6 мая – взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik.
Количество жертв при взрыве газа в гаванской гостинице Saratoga достигло 32, еще 19 объявлены пропавшими без вести, сообщила
представитель регионального Красного Креста Глория Боннин.
Ранее сообщалось о 25 погибших и более чем 60 госпитализированных.
"Глава провинциального Фронта восстановления семейных связей Красного Креста Глория Боннин сообщила, что, согласно подготовленному на данный момент списку, 19 человек пропали без вести и 32 умерли", – пишет агентство Prensa Latina.
По информации медиков, в клиниках столицы остаются не менее 44 человек, 10 были выписаны.
Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел утром 6 мая. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа, также пострадали соседние строения. Предварительная версия произошедшего – утечка и взрыв бытового газа из заправочной цистерны.
Местные власти уже назвали случившееся несчастным случаем – газовое оборудование и подрядчики гостиницы имели необходимые разрешения и лицензии.