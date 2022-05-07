https://sputnik-georgia.ru/20220507/kolichestvo-pogibshikh-pri-vzryve-v-otele-v-gavane-vozroslo-do-32-266509071.html

Количество погибших при взрыве в отеле в Гаване возросло до 32

Количество погибших при взрыве в отеле в Гаване возросло до 32

Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел 6 мая – взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа 07.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-07T21:41+0400

2022-05-07T21:41+0400

2022-05-07T22:25+0400

происшествия

новости

в мире

гавана

куба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24484/69/244846951_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_9f46c298466afe14597140b97d5bc02a.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Количество жертв при взрыве газа в гаванской гостинице Saratoga достигло 32, еще 19 объявлены пропавшими без вести, сообщила представитель регионального Красного Креста Глория Боннин.Ранее сообщалось о 25 погибших и более чем 60 госпитализированных.По информации медиков, в клиниках столицы остаются не менее 44 человек, 10 были выписаны.Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел утром 6 мая. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа, также пострадали соседние строения. Предварительная версия произошедшего – утечка и взрыв бытового газа из заправочной цистерны. Местные власти уже назвали случившееся несчастным случаем – газовое оборудование и подрядчики гостиницы имели необходимые разрешения и лицензии.

гавана

куба

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, в мире, гавана, куба