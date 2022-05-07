https://sputnik-georgia.ru/20220507/krizis-v-sakrebulo-batumi-vlasti-reshili-izmenit-izbiratelnyy-kodeks-gruzii-266498265.html

Кризис в сакребуло Батуми: власти решили изменить Избирательный кодекс Грузии

Кризис в сакребуло Батуми: власти решили изменить Избирательный кодекс Грузии

Представители правящей партии утверждают, что поправки помогут решить проблему в сакребуло Батуми 07.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-07T16:51+0400

2022-05-07T16:51+0400

2022-05-07T16:51+0400

грузинская мечта

грузия

политика

новости

георгий гахария

батуми

сенаки

партия "для грузии"

сакребуло

избирательный кодекс грузии

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" подготовила поправки изменений в Избирательный кодекс, согласно которому полномочия избранных депутатов по итогам промежуточных выборов в местные совещательные органы (сакребуло) будут признаваться автоматически.Представители правящей партии утверждают, что поправки помогут решить проблему в сакребуло Батуми, где избранный по итогам промежуточных выборов кандидат от правящей партии Рамаз Джинчарадзе не может вступить в полномочия, так как оппозиция игнорирует заседания сакребуло, а у правящей партии не хватает голосов для того, чтобы сакребуло Батуми было бы правомочно принимать решения.Между тем партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии", у которой решающие голоса в сакребуло Батуми, предложила "Грузинской мечте" альтернативу: она участвует в кворуме в сакребуло Батуми, а правящая партия, в свою очередь, дает возможность начать работу сакребуло Сенаки, где также заблокирована работа из-за отсутствия кворума.В правящей партии пока не комментировали предложение представителей партии Гахария.

батуми

сенаки

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