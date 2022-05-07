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Кризис в сакребуло Батуми: власти решили изменить Избирательный кодекс Грузии
Кризис в сакребуло Батуми: власти решили изменить Избирательный кодекс Грузии
Представители правящей партии утверждают, что поправки помогут решить проблему в сакребуло Батуми 07.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-07T16:51+0400
2022-05-07T16:51+0400
2022-05-07T16:51+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" подготовила поправки изменений в Избирательный кодекс, согласно которому полномочия избранных депутатов по итогам промежуточных выборов в местные совещательные органы (сакребуло) будут признаваться автоматически.Представители правящей партии утверждают, что поправки помогут решить проблему в сакребуло Батуми, где избранный по итогам промежуточных выборов кандидат от правящей партии Рамаз Джинчарадзе не может вступить в полномочия, так как оппозиция игнорирует заседания сакребуло, а у правящей партии не хватает голосов для того, чтобы сакребуло Батуми было бы правомочно принимать решения.Между тем партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии", у которой решающие голоса в сакребуло Батуми, предложила "Грузинской мечте" альтернативу: она участвует в кворуме в сакребуло Батуми, а правящая партия, в свою очередь, дает возможность начать работу сакребуло Сенаки, где также заблокирована работа из-за отсутствия кворума.В правящей партии пока не комментировали предложение представителей партии Гахария.
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грузинская мечта, грузия, политика, новости, георгий гахария, батуми, сенаки, партия "для грузии", сакребуло, избирательный кодекс грузии
Кризис в сакребуло Батуми: власти решили изменить Избирательный кодекс Грузии
Представители правящей партии утверждают, что поправки помогут решить проблему в сакребуло Батуми
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" подготовила поправки изменений в Избирательный кодекс, согласно которому полномочия избранных депутатов по итогам промежуточных выборов в местные совещательные органы (сакребуло) будут признаваться автоматически.
Согласно подготовленным поправкам, которые планируется зарегистрировать на бюро в понедельник, полномочия избранных по итогам промежуточных выборов депутатов будут признаны автоматически на 11-й день после опубликования итогового протокола выборов.
Представители правящей партии утверждают, что поправки помогут решить проблему в сакребуло Батуми, где избранный по итогам промежуточных выборов кандидат от правящей партии Рамаз Джинчарадзе не может вступить в полномочия, так как оппозиция игнорирует заседания сакребуло, а у правящей партии не хватает голосов для того, чтобы сакребуло Батуми было бы правомочно принимать решения.
Между тем партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии", у которой решающие голоса в сакребуло Батуми, предложила "Грузинской мечте" альтернативу: она участвует в кворуме в сакребуло Батуми, а правящая партия, в свою очередь, дает возможность начать работу сакребуло Сенаки, где также заблокирована работа из-за отсутствия кворума.
В правящей партии пока не комментировали предложение представителей партии Гахария.