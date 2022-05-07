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https://sputnik-georgia.ru/20220507/lesnogo-kota-zametili-v-zapovednike-martvili---foto-266506853.html
Лесного кота заметили в заповеднике Мартвили – ФОТО
Лесного кота заметили в заповеднике Мартвили – ФОТО
Фото опубликовало в соцсети Агентство охраняемых территорий Грузии 07.05.2022, Sputnik Грузия
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западная грузия
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агентство охраняемых территорий
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Лесной кот попал в объектив фотоловушки, установленной на охраняемой территории природных памятников Мартвили и Окаце в Западной Грузии.На фото, обнародованном Агентством охраняемых территорий, видно, как кот характерного коричневого окраса с черными полосами, пробирается сквозь лес.В природе такие коты охотятся на мелких грызунов и птиц.Вес взрослой особи может достигать восьми килограмм.
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западная грузия, новости, грузия, агентство охраняемых территорий, общество

Лесного кота заметили в заповеднике Мартвили – ФОТО

20:33 07.05.2022 (обновлено: 20:49 07.05.2022)
© photo: Sputnik / Ilya Naimushin / Перейти в фотобанкДальневосточный лесной кот
Дальневосточный лесной кот - Sputnik Грузия, 1920, 07.05.2022
© photo: Sputnik / Ilya Naimushin
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Фото опубликовало в соцсети Агентство охраняемых территорий Грузии
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Лесной кот попал в объектив фотоловушки, установленной на охраняемой территории природных памятников Мартвили и Окаце в Западной Грузии.
© Courtesy of Agency of Protected Areas (Georgia)Лесной кот, Западная Грузия
Лесной кот, Западная Грузия - Sputnik Грузия, 1920, 07.05.2022
Лесной кот, Западная Грузия
© Courtesy of Agency of Protected Areas (Georgia)
На фото, обнародованном Агентством охраняемых территорий, видно, как кот характерного коричневого окраса с черными полосами, пробирается сквозь лес.
В природе такие коты охотятся на мелких грызунов и птиц.
Вес взрослой особи может достигать восьми килограмм.
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