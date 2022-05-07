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Лесного кота заметили в заповеднике Мартвили – ФОТО
Лесного кота заметили в заповеднике Мартвили – ФОТО
Фото опубликовало в соцсети Агентство охраняемых территорий Грузии 07.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-07T20:33+0400
2022-05-07T20:33+0400
2022-05-07T20:49+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Лесной кот попал в объектив фотоловушки, установленной на охраняемой территории природных памятников Мартвили и Окаце в Западной Грузии.На фото, обнародованном Агентством охраняемых территорий, видно, как кот характерного коричневого окраса с черными полосами, пробирается сквозь лес.В природе такие коты охотятся на мелких грызунов и птиц.Вес взрослой особи может достигать восьми килограмм.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
западная грузия, новости, грузия, агентство охраняемых территорий, общество
Лесного кота заметили в заповеднике Мартвили – ФОТО
20:33 07.05.2022 (обновлено: 20:49 07.05.2022)
Фото опубликовало в соцсети Агентство охраняемых территорий Грузии
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Лесной кот попал в объектив фотоловушки, установленной на охраняемой территории природных памятников Мартвили и Окаце в Западной Грузии.
На фото, обнародованном Агентством охраняемых территорий, видно, как кот характерного коричневого окраса с черными полосами, пробирается сквозь лес.
В природе такие коты охотятся на мелких грызунов и птиц.
Вес взрослой особи может достигать восьми килограмм.