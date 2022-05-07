https://sputnik-georgia.ru/20220507/moy-skromnyy-zhizneradostnyy-geroicheskiy-pradedushka--istoriya-odnoy-zhizni-266498764.html

Мой скромный, жизнерадостный, героический прадедушка – история одной жизни

Мой скромный, жизнерадостный, героический прадедушка – история одной жизни

Мой прадедушка Иона Фадеевич Орджоникидзе, или Иона Буба, как с любовью называли его члены семьи и дети, которых он обожал, родился практически на изломе веков... 07.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-07T20:02+0400

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Ему было пять лет, когда на смену предшественнику пришел ХХ век – век великих открытий, казалось бы, немыслимых преобразований и удивительных человеческих судеб.Начальное образование Иона получил в харагаульском, а затем зестафонском училище, а затем продолжил учебу в кутаисской гимназии, которую окончил в 1915 году.Первые два года жизни в городе на Неве оставили в молодом человеке неизгладимый след, тем более, что в то время в столице жили его дяди – родные братья матери Марии Гургенидзе, князья Николай и Григорий, которые были полковниками русской армии.Они сыграли важную роль в формировании личности моего прадедушки как в морально-этическом плане, так и для безупречного осознания человеческой и офицерской чести, которую Иона Буба пронес через всю жизнь. Жизненным примером доказывая преданность в двух войнах – Первой мировой войне и Великой Отечественной – и в обычной жизни.Первая Мировая войнаИтак, Первая мировая война. После окончания (с отличием) Высшего военного училища в Петрограде, моего прадедушку направили в Главный штаб Западного фронта, где во время непродолжительной службы он проявил себя с самой лучшей стороны, обеспечив бесперебойную работу связи во время ведения тяжелых боев, за что и был награжден.Служил Иона Буба до 1918 года, когда русские войска стояли еще в Минске, а с 1918 года, уже в Гомеле, куда они отступили под натиском немцев.Вместе с частями войск Западного фронта мой прадедушка вернулся в Петроград. В марте того же года, не имея никакого отношения к большевикам, он неожиданно был избран председателем солдатского комитета на VII съезд партии, на котором выступал Ленин, доказывая необходимость заключения Брестского мира.Высококлассный специалистОсенью 1918 года, когда в Закавказье назрела необходимость в высококлассных специалистах, Иона был демобилизован и направлен в черноморский город Батуми, где до установления советской власти, вместе с другими служащими радиостанции, был арестован турецкими властями, аннексировавшими Батуми. После установления советской власти его направили на работу в Тбилиси, где он стал главным инженером радиостанции.Затем в разные годы прадедушка работал начальником радиостанций в Цхинвали, Сухуми, Поти и, наконец, вновь в Батуми. Казалось, этот город у моря манил Иона Бубу. Город, который с 1933 года стал судьбой как для него самого, так и для его семьи.С 1933 года Иона работал в Батуми, сначала начальником участка связи морского порта, а вскоре и начальником связи всего порта.Однако в батумской жизни моего прадедушки был, если можно так сказать, перерыв. С 1941 по 1946 год – до полной демобилизации.Великая Отечественная войнаВ августе 1941 года Иона Буба, которому перед самым начало войны, 1 июня, исполнилось 46 лет, и который не только по возрасту, но и по должности мог не принимать непосредственного участия в боевых действиях, ушел добровольцем на войну. Он не считал возможным ни по чести, ни по совести, ни по-человечески оставаться в тылу, когда четверо его младших братьев и сестра воевали с фашистами.А Иона Буба, уйдя на фронт добровольцем, был направлен на Военно-морской флот и принял участие в обороне, а затем и в освобождении всех основных портовых городов Черного моря. Он был награжден боевыми медалями – "За оборону Одессы", "За оборону Севастополя", "За оборону Новороссийска", "За оборону Крыма" и "За оборону Кавказа". Кроме того, среди его наград Орден Красной звезды и "За победу над Германией".Везде мой прадедушка возглавлял радиостанции, узлы связи, в его руках были сосредоточены важнейшие звенья цепи, соединяющие как боевые военные части, так и фронт с тылом.Пройдя в этот период практически все круги военного ада, Иона Буба сумел сохранить свойственные ему в мирной жизни человечность, спокойствие, доброту и юмор, в самых парадоксальных и тяжелейших ситуациях военного времени.Начиная с августа 1941 года, когда прадедушка, со звучной для коммунистов фамилией Орджоникидзе, в свои 46 лет на удивление комсостава при назначении командиром связи полка, оказался беспартийным. Однако они были вынуждены, минуя бюрократические препоны, принять его в партию.Хранил Господь Иона Бубу и во время нескольких эвакуаций штабов из портовых городов, когда на подводных лодках сквозь подводные минные заграждения, без всяких гарантий, они должны были добраться до портов тыла – Сухуми, Поти и Батуми. После этих "приключений" дедушка очень резко полностью поседел. Во время одной из эвакуаций, когда подлодка, на которой находился Иона Буба, прибыла в Батуми, его не сразу узнали члены семьи.Живя у самого причала, вместе с соседями нашего огромного двора, они выходили встречать все суда, приходящие с фронта. Раненых солдат и моряков до распределения в госпитали устраивали в нашем дворе, где за ними ухаживали взрослые и дети.После окончания и почти до конца 1946 года, Иона оставался на военной службе в чине капитана III ранга. Однако в 1947 году по личной просьбе был демобилизован и вновь вернулся в Батуми на прежнюю работу – начальником связи Батумского порта, где проработал до первого выхода на пенсию в 1970 году. За безупречную и многолетнюю работу прадедушка был награжден знаком "Почетный работник морского транспорта СССР".Однако вскоре его снова попросили вернуться на работу. В Грузии под руководством легендарного капитана Анатолия Качарава создавалось Грузинское морское пароходство. И по его просьбе мой прадедушка, будучи профессионалом высшего класса и умелым организатором производства, стал начальником связи Грузинского морского пароходства.В конце 1972 года Иона Буба окончательно ушел на заслуженный отдых.Смерти нет, потому что есть памятьМне кажется, Господь хранил моего прадедушку за приверженность хранению чести, любви к ближнему, преданность семье, родине, которые Иона Буба пронес через всю свою жизнь. Скончался Иона Буба 10 марта 1976 года на 81-м году жизни.К сожалению, я не застала его живым. Мой рассказ об Иона Бубе не полон, спонтанен, основан на воспоминаниях моей прабабушки, которая скончалась в 2001 году в возрасте 99 лет, до конца своих дней сохранив ясную память и ум, моей бабушки и других родственников, друзей и знакомых семьи.Все они сетовали на то, что Иона Буба не очень любил распространяться рассказами о себе, своей работе, особенно о войнах, отделываясь шутками и легкими рассказами.И только его награды, особенно боевые, выдавали его заслуги.Как я потом поняла, такая "скупость" в воспоминаниях о войне характерна для всех людей чести, людей, реально участвовавших в тяжелейших кровопролитных боях, не раз смотревших в глаза смерти.Как правило, они рассказывают лишь забавные, веселые истории с фронта. Наверное, этим прикрывая страх. Страх перед войной, перед смертью, страх, который навсегда сохранила каждая их частичка. Но героизм настоящего человека, я думаю, заключается в том, чтобы преодолеть в себе этот страх и защитить близких людей и родину от непрошенных врагов, кем бы они ни были.Светлая память о моем прадедушке и всех ветеранах войны навсегда должна оставаться в памяти поколений.

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Лейла Мачавариани https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23590/48/235904872_408:0:2856:2448_100x100_80_0_0_d0e74c6744811184ef47b28c71713a90.jpg

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