https://sputnik-georgia.ru/20220507/podacha-elektroenergii-budet-vremenno-ogranichena-chasti-tbilisi-7-maya-266491304.html

Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси 7 мая

Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси 7 мая

Компания приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 07.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-07T10:25+0400

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теласи

компания "теласи"

грузия

новости

общество

электроэнергия

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 7 мая, сообщает компания "Теласи".В частности, в Чугуретском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Георгия Квинитадзе и Узнадзе.В районе Дидубе в связи с переключениями в сети с 00:00 до 03:00 часов электричество не будет подаваться населению Правой набережной Куры, ул. Любляна, Акакия Белиашвили, Ахметели и Чачава.Компания приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

теласи, компания "теласи", грузия, новости, общество, электроэнергия, тбилиси