Попытки стереть память о ВОВ в Грузии тщетны
Директор Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе в преддверии празднования годовщины Великой Победы рассказывает о том, как в этом году активисты и единомышленники планируют чествовать ветеранов ВОВ и поминать тех, кого уже с нами нет
Уже более десятилетия назад объявленная в Грузии борьба против "советского прошлого" продолжает набирать обороты. Даже празднование Дня Победы советского народа над фашизмом преподносится как проявление некой ностальгии по советскому прошлому и порицается, если на передний план не ставится заслуга англо-американцев и не замалчивается решающее значение борьбы советского народа и государства с нацизмом.
Я неоднократно отмечал в своих статьях и выступлениях, что борьба против нашей истории советского периода имеет одну главную задачу – ментально и духовно отдалить наш народ от современной России, в которой чтят День Победы и заслуги всех народов, всех союзных республик, справедливо называя эту Великую Победу общей.
Эта общность, ощущение исторической близости народов бывшего Советского Союза естественным образом связано с Россией и передается, транслируется через Россию. Тем самым создается позитивный фон для восприятия России в Грузии, образ вечного врага в лице России улетучивается, а это очень пугает западных геополитиков, которые и работают на борьбу с советским прошлым, борьбу с памятью о ВОВ.
© photo: Sputnik / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Обучение бойцов перед отправкой на фронт. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова. Москва, август 1941 год.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Обучение бойцов перед отправкой на фронт. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова. Москва, август 1941 год.
© photo: Sputnik / Анатолий Гаранин/
Инспирированная на Западе и перекинувшаяся на Грузию агрессия против России и русских, поводом для которой послужили события на Украине, еще более усугубляет ситуацию.
Инициатива президента Саломе Зурабишвили по переименованию монумента Неизвестного Солдата в Тбилиси и по удалению памяти о Победе 1945 года, заменяя ее абстрактными "героями" последних ста лет, как никогда близка к осуществлению. Мэрия Тбилиси специально затягивает реставрационные работы в парке Ваке, тем самым мешает нам устроить традиционный праздник.
Прошу прощения у здравствующих ветеранов ВОВ, которых, увы, осталось совсем мало – ждут их ухода в мир иной и после этого превратят священное место памяти в угрюмое место ненависти к России.
Поэтому в этом году мы сторонимся парка Ваке и проведем мероприятия в других местах столицы и грузинских городов. В прошлом году наша организация вместе с нашими друзьями отреставрировала монумент Победы в центре Карели, на 9 мая туда пришла администрация города и возложила цветы. Я сам вместе с друзьями возложил цветы у бюста генерала Леселидзе, имя которого уже одно десятилетие назад отобрали у центральной тбилисской улицы. Тем самым мы подчеркнули важность заслуг братьев Леселидзе – Героев Советского Союза.
Ну в этом году мы почтим память генерала Порфирия Чанчибадзе, одного из немногих, но очень эффективных военачальников высшего ранга грузинского происхождения. Вы знаете, есть бюст этому Герою Советского Союза у кинотеатра "Сакартвело".
Мы также отдадим дань уважения Мелитону Кантария, бюст которого несколько лет назад был поставлен в парке Киквидзе, практически напротив места, где стоит бюст Чанчибадзе. Кстати, это произошло по инициативе и благодаря усилиям волонтеров, а не властей. Спасибо этим волонтерам.
День Победы 9 мая 2021 года. Парк Киквидзе. Памятник Мелитону Кантария
После упомянутых мною двух мест мы поднимемся на кладбище Кукия и отдадим дань памяти покоящимся там воинам. На Петропавловское кладбище мы уже пойдем в другой памятный день, возможно, 22 июня.
Наши волонтеры и друзья проведут памятные акции 9 Мая в Телави, Карели и Батуми.
Также важно, что по нашей просьбе представители духовенства ГПЦ в церкви отслужат панихиду по погибшим в Великой Отечественной войне. Ну и, конечно же, будем молиться за живых ветеранов.
Мы и впредь будем прилагать все усилия ради сохранения памяти о ВОВ и рассчитываем на широкую моральную поддержку нашего населения, большинство которого чтит память своих предков и правильно понимает значение ВОВ в грузинской и общемировой истории.