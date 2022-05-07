https://sputnik-georgia.ru/20220507/spetsoperatsiya-v-tbilisi-mvd-gruzii-raskrylo-detali-266509242.html

Спецоперация в Тбилиси: МВД Грузии раскрыло детали

Спецоперация в Тбилиси: МВД Грузии раскрыло детали

Братья Шенгелия были задержаны у себя в квартире в субботу, а их сообщник в Зугдиди 5 мая 07.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-07T21:57+0400

2022-05-07T21:57+0400

2022-05-07T21:57+0400

преступность в грузии

происшествия

грузия

зугдиди

мвд грузии

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Братья Георгий и Бека Шенгелия, задержанные во время спецоперации в районе Варкетили в Тбилиси, обвиняются по делу о наезде на автомобиль патрульной полиции 15 апреля, сообщает МВД Грузии.По данным МВД Грузии, Бека Шенгелия, у которого не было прав на вождение автомобиля, на машине Toyota умышленно врезался в автомобиль патрульной полиции на 39-м километре трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе и скрылся с места преступления вместе с братом Георгием Шенгелия и еще одним человеком.В результате столкновения пострадал сотрудник полиции Мцхета – Мтианети Давид Микиашвили. Братья Шенгелия были задержаны у себя в квартире в субботу, а их сообщник в Зугдиди 5 мая. Бека Шенгелия обвиняется в нападении на сотрудника полиции, а его брат и другой сообщник в несообщении о преступлении.

зугдиди

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преступность в грузии, происшествия, грузия, зугдиди, мвд грузии