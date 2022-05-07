https://sputnik-georgia.ru/20220507/spetsoperatsiya-v-tbilisi-zavershilas-zaderzhaniem-dvukh-chelovek---versii-266503363.html
Спецоперация в Тбилиси завершилась задержанием двух человек - версии
Спецоперация в Тбилиси завершилась задержанием двух человек - версии
Операция проводилась в жилом многоэтажном доме и осложнялась тем, что один из уже задержанных был вооружен 07.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-07T17:40+0400
2022-05-07T17:40+0400
2022-05-07T17:41+0400
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спецоперация в тбилиси
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Сотрудники полиции в результате спецоперации, длившейся несколько часов в районе Варкетили на улице Шуамта, задержали двух человек – братьев Георгия и Беку Шенгелия по одному из уголовных дел, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным телеканала, операция проводилась в жилом многоэтажном доме и осложнялась тем, что один из уже задержанных был вооружен.Что касается причин задержания, МВД Грузии не уточняет деталей, а СМИ выдвинули две версии.По одной из них Шенгелия задержали за инцидент на трассе Тбилиси – Сенаки 15 апреля этого года, когда автомобиль марки "Тойота" сбил полицейского, тот получил тяжелые травмы.По второй версии, задержание может быть связано с нападением в городе Зугдиди, где во время драки пострадал один человек.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси, спецоперация в тбилиси, преступность в грузии
Спецоперация в Тбилиси завершилась задержанием двух человек - версии
17:40 07.05.2022 (обновлено: 17:41 07.05.2022)
Операция проводилась в жилом многоэтажном доме и осложнялась тем, что один из уже задержанных был вооружен
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Сотрудники полиции в результате спецоперации, длившейся несколько часов в районе Варкетили на улице Шуамта, задержали двух человек – братьев Георгия и Беку Шенгелия по одному из уголовных дел, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, операция проводилась в жилом многоэтажном доме и осложнялась тем, что один из уже задержанных был вооружен.
Что касается причин задержания, МВД Грузии не уточняет деталей, а СМИ выдвинули две версии.
По одной из них Шенгелия задержали за инцидент на трассе Тбилиси – Сенаки 15 апреля этого года, когда автомобиль марки "Тойота" сбил полицейского, тот получил тяжелые травмы.
По второй версии, задержание может быть связано с нападением в городе Зугдиди, где во время драки пострадал один человек.