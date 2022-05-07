https://sputnik-georgia.ru/20220507/spetsoperatsiya-v-tbilisi-zavershilas-zaderzhaniem-dvukh-chelovek---versii-266503363.html

Спецоперация в Тбилиси завершилась задержанием двух человек - версии

Спецоперация в Тбилиси завершилась задержанием двух человек - версии

Операция проводилась в жилом многоэтажном доме и осложнялась тем, что один из уже задержанных был вооружен 07.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-07T17:40+0400

2022-05-07T17:40+0400

2022-05-07T17:41+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Сотрудники полиции в результате спецоперации, длившейся несколько часов в районе Варкетили на улице Шуамта, задержали двух человек – братьев Георгия и Беку Шенгелия по одному из уголовных дел, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным телеканала, операция проводилась в жилом многоэтажном доме и осложнялась тем, что один из уже задержанных был вооружен.Что касается причин задержания, МВД Грузии не уточняет деталей, а СМИ выдвинули две версии.По одной из них Шенгелия задержали за инцидент на трассе Тбилиси – Сенаки 15 апреля этого года, когда автомобиль марки "Тойота" сбил полицейского, тот получил тяжелые травмы.По второй версии, задержание может быть связано с нападением в городе Зугдиди, где во время драки пострадал один человек.

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, спецоперация в тбилиси, преступность в грузии